Küssnacht Frau fährt zuerst in Fussgänger, fährt weiter und kollidiert dann mit Auto In Küssnacht hat eine 46-jährige Frau am Dienstag gleich zwei Unfälle verursacht. Laut Polizei steht ein medizinisches Problem als Ursache im Vordergrund. Sie sucht jetzt Zeugen.

Einer der beiden Unfallplötze im Oberdorf in Küssnacht am Dienstagabend. Kantonspolizei Schwyz

Am Dienstagabend wurde ein Fussgänger im Oberdorf in Küssnacht bei einem Unfall erheblich verletzt: Eine 46-jährige Autofahrerin kam um 19.15 Uhr während der Fahrt von der Fahrbahn ab und kollidierte auf dem Trottoir mit dem 50-Jährigen Fussgänger, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Die Frau fuhr danach wieder über die Strasse und hielt auf dem Trottoir kurz an. Anschliessend setzte sie ihre Fahrt aber fort, geriet nach rund hundert Metern jedoch auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Auto.

Der erheblich verletzte Fussgänger und die Autofahrerin wurden vom Rettungsdienst in Spitalpflege gebracht. Die beiden Insassen des entgegenkommenden Fahrzeugs blieben unverletzt. Gemäss ersten Erkenntnissen ist der Unfall auf ein medizinisches Problem zurückzuführen. Die 46-Jährige musste ihren Führerausweis abgeben.

Personen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem Fahrverhalten der Autofahrerin vor der Kollision mit dem Fussgänger machen können, melden sich unter Telefon 041 819 29 29 bei der Kantonspolizei Schwyz