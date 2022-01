Kulinarik Luzerner Foodbloggerin veröffentlicht Kochbuch: «Ein Dessert muss unvernünftig sein» Die Luzernerin Mary Miso ist vieles: Köchin, Bäcker-Konditorin und Foodbloggerin. In ihrem vierten Buch zeigt sie sich ganz von der süssen Seite.

Mary Miso alias Marianne Frener hat ein Dessertbuch geschrieben. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 21. Januar 2022)

Ein Dessertbuch? Etwas quer zum Zeitgeist liegt das schon. Nachspeisen sind häufig nicht sonderlich vegan, und sie enthalten meist reichlich Zucker, der in den Augen radikaler «Gesundesser» eine Hauptursache praktisch all unserer Gebrechen ist.

Als Alternative würde sich allenfalls ein Fruchtsalat aufdrängen, doch Mary Miso hält gleich auf der ersten mit Text bedruckten Seite ihres neuen Buches in fetten Grossbuchstaben fest:

«Fruchtsalat ist kein Dessert.»

Fruchtsalat passe besser zu einem Zmorge. «Ein Dessert aber muss immer ein wenig unvernünftig sein, ein glücklich machendes Extra», so Mary Miso. Zum Beispiel Schokoladen-Cupcakes mit Meringue. Oder Nougat Montélimar.

Nur zwei Mal Dessert pro Woche

Nein, nein, die Frau, die im richtigen Leben Marianne Frener heisst, ist nicht aufs Provozieren aus. Sie achtet auf eine gesunde, ausgewogene Ernährung und setzt wo immer möglich auf heimische Zutaten, etwa bei Beeren und Früchten. Aber ein wenig «verschleckt» sei sie halt schon, sagt sie. Zwar gebe es bei ihr zu Hause nur ein, zwei Mal pro Woche ein Dessert, aber wenn, dann eben einen dieser richtigen Stimmungsaufheller, «den ich bewusst und beherzt geniesse». Zum Beispiel Matcha-Crème-Brûlée und ein Prussien dazu. Oder selbst gemacht Glace.

«Die erste Liebe war die süsseste»

Für die 40-Jährige ist Süsses sowohl Passion als auch Beruf. Aufgewachsen in Sachseln hat sie zunächst Bäcker-Konditorin gelernt und war später von 2010 bis 2020 Chef-Patissière im Gottlieb-Duttweiler-Institut in Rüschlikon. Doch eben, der Mensch lebt nicht vom Dessert allein. Nach ihrer Ausbildung zur Bäcker-Konditorin hat Marianne Frener noch eine Kochlehre absolviert und stand danach in verschiedenen Gourmetküchen am Herd, unter anderem in England und im renommierten «Adler» in Nebikon bei Raphael Tuor (heute in der «Krone» in Blatten).

Aber «die erste Liebe war die süsseste», sagt Mary, «und ich landete immer wieder dort, wo an Zucker nicht gespart wird.» Um auch die andere Seite ausleben zu können, lancierte sie parallel zu Tätigkeit in Rüschlikon unter dem Namen mary-miso.ch einen viel beachteten Food-Blog, in welchem sie laufend ihre neusten Rezepte preisgibt, vom Apérohäppchen bis zum unvernünftigen Finale. Eine Auswahl davon gibt es auch in bislang drei Büchern. Und nun also das vierte, das Cover in Kaumgummi-Rosa mit dem schlichten Titel «Desserts». Gut 60 Rezepte sind darin versammelt, vom Apfelstrudel mit Vanillesauce bis zum Zwetschgenröster mit Erdnusscrumble und Fior-di-Latte-Glace.

Das Buch war ein Familien-Projekt

«Ich trug diese Buch-Idee schon länger mit mir herum, hatte aber lange keine Zeit dafür», sagt Mary. In den letzten anderthalb Jahren kam die Zeit. Wegen Corona. Die Pandemie verurteilte sie am Arbeitsplatz zur Untätigkeit. Das Gute daran: Mary konnte mehr bei ihrer fünfjährigen Tochter sein und kam nun endlich auch dazu, den angehäuften Stapel an Dessertrezepten noch einmal zu sichten, die besten davon auszuwählen und dem eigenen Gusto anzupassen.

Alle Desserts wurden in der heimischen Küche zubereitet und im heimischen Studio fotografiert, wie immer von Mary selber – gediegen und «anmächelig». Die Tochter wird im Nachwort als beste Schüssel-Ausschleckerin gelobt, und wenn wir schon bei der Familie sind: Marys Mann Daniel Klauser ist Grafikdesigner und hat das Buch gestaltet. Es erscheint – gedruckt in der Schweiz – im Eigenverlag. Jede Bestellung wird von Vater Theddy Frener in dessen Garage schön verpackt und zur Post gebracht. Und noch zu Mary: Sie hat sich beruflich neu orientiert und kocht und backt jetzt am Luzerner Bundesplatz im stylischen Restaurant Fed.

Der Gasbrenner ist immer bereit

In «Desserts» sind etwelche Klassiker wie Brownies, Vanillecreme, Schokoladenmousse oder Marmorkuchen zu finden. Anspruchsvolleres ist so gekennzeichnet, doch ganz allgemein gilt laut Mary:

«Anders als beim Kochen muss man bei Desserts mehr vorbereiten, weiter vorausschauen und vor allem genauer arbeiten.»

Insbesondere für Wiederholungstäterinnen und -täter seien diverse Helferlein unverzichtbar: Grammgenaue Küchenwaage, Küchenmaschine, Glacemaschine, auch Gasbrenner. «Letzteren brauche ich nicht nur für die Kruste auf der Crème brûlée, sondern auch mal zum Aufweichen von Butter oder zum Beseitigen von Blasen auf einer Masse.»

Dem Zubehör sind mehrere Seiten im Buch gewidmet, garniert mit etwas Warenkunde und Zubereitungstechniken, mit denen man «schneller und sicherer ans Ziel seiner Desserträume» gelangt. Träume sind ja oft Schäume, was aber im Falle von Desserts kein Widerspruch sein muss. In Marys Rezepten jedenfalls gilt es so einiges schaumig zu rühren.