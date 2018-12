Kult-Bäcker Daniel Amrein alias Eigenbrötler aus Wauwil: «Was heute alle tun, kam vor 20 Jahren nicht gut an» Daniel Amrein wird von der Gemeinde Wauwil mit dem Prix Engagement ausgezeichnet. Damit schliesst der als Eigenbrötler bekannte 56-jährige Frieden mit seinem Heimatdorf, das ihm lange nicht wohlgesinnt war. Stephan Santschi

Der Eigenbrötler, Bäcker Daniel Amrein, in seiner Backstube in Wauwil.

(Bild: Boris Bürgisser, 14. Dezember 2018)



Ein Kunde brachte es auf den Punkt, als er zu Daniel Amrein sagte: «Jetzt ist Wauwil bereit für dich.» Vor kurzem hat die Gemeinde den «Eigenbrötler» nämlich mit dem Prix Engagement 2018 auszeichnet. Amrein begeistere mit seinen traditionell hergestellten Backwaren und mache weit herum Reklame für das Dorf, hiess es in einer Mitteilung. «Ja, ich bin überrascht», gesteht der 56-jährige Wauwiler. «Überrascht und geschmeichelt.»

Das Verhältnis zu seiner Heimatgemeinde war lange Zeit schwierig. Die Bevölkerung hatte wenig Verständnis, dass Amrein seinen eigenen Weg ging, als er im Jahr 1991 die Bäckerei und das Café von seinem Vater Josef übernahm. Der Sohnemann setzte zunächst zwar auf das bewährte Sortiment, hatte später aber keine Lust mehr auf konventionelles und marktkonformes Schaffen. 2005 vermietete er das Café und den Laden. Er strich die Patisserie und das Tagesmenü aus dem Angebot, nannte das Unternehmen neu «Eigenbrötler» und widmete sich fortan traditioneller Backkunst. «Ich setzte bereits ab der Jahrtausendwende auf Bio und arbeitete mit regionalen Produzenten zusammen. Was heute alle tun, kam vor 20 Jahren nicht gut an. Bio, das war etwas für Weltverbesserer und Sandalettenträger», erzählt Amrein und lächelt. Mit seinem Zopf und dem geflochtenen Bart sorgte er auch optisch für Kontroversen.

Städter entdecken den Bäcker aus dem Hinterland

Um die Meinungen anderer scherte er sich allerdings nie. Daniel Amrein wollte sein Brot von der Getreidemühle über den Sauerteig bis zum Backen selber herstellen und stellte die Qualität und nicht den Nettogewinn ins Zentrum seiner Verkaufsstrategie. Das lief zu Beginn schlecht, die Leute wünschten, dass der Betrieb weitergeführt werde, wie bisher. «Mein Vater hatte deshalb eine Krise. Er sah sein Lebenswerk verschwinden.»

Zur Wende kam es, als am Luzerner Wochenmarkt ein Platz frei wurde. Das Interesse der Städter am Bäcker aus dem Luzerner Hinterland wuchs kontinuierlich, heute zählt der Marktumsatz zum Hauptverdienst. Die Kundschaft mehrte sich, die Presse machte ihn zum Kultbäcker, schliesslich wurde er auch in Wauwil salonfähig. «Wir werden vom Erfolg fast überrannt», sagt der Eigenbrötler und berichtet, dass ihn Stammkunden regelmässig zum Schmunzeln bringen. So habe einer für vier Wochen Ferien in Island 16 Brotlaibe mitgenommen.

Daniel Amrein Amrein verwendet seit der Jahrtausendwende biologische Zutaten aus der Region. (Bild: Boris Bürgisser, 14. Dezember 2018)



Sein Holzofen ist 50 Tonnen schwer

In der Zwischenzeit nutzt er die Räumlichkeiten über der Backstube wieder selber. In einem Anbau hat er in diesem Jahr sogar einen 50 Tonnen schweren Holzofen eingerichtet. Hier bedient er am Donnerstag und Freitag (16.30 bis 18.30 Uhr) sowie Samstag und Sonntag (8.00 bis 11.00 Uhr) auch die regionale Kundschaft. Neue Vertriebspartner werden sorgfältig ausgesucht, passt dessen Philosophie nicht zu seiner, sagt er ab. «So arbeiten zu können, bedeutet für mich Luxus und Freiheit.»

Sein Unternehmen zählt mittlerweile 15 Angestellte, die sich 900 Stellenprozente teilen. Die Leistungskapazität seines Kleinbetriebs könne und wolle er nicht unbeschränkt erweitern. «Mir ist wichtig, dass die Produktion vor Ort stattfindet. Somit schaffen wir auch Arbeitsplätze.» Sie hätten mehr als genug zu tun, «unsere Spezialbrote sind sehr aufwendig. Um Sauerteig muss man sich kümmern wie um ein Haustier.» Bemerkenswert ist, dass die Schweizer Spitzengastronomie dem Brot zunehmend Beachtung schenkt. Zuweilen sei es sogar Bestandteil eines Gourmet-Menüs in Form eines eigenen Gangs.

Seine Söhne Sven und Kevin, sowie Lebenspartnerin Yasmina arbeiten ebenfalls im Familienbetrieb, der heuer sein 60-Jahr-Jubiläum feiert. Im Herbst 2019 soll Sven im Erdgeschoss das Tagesgeschäft übernehmen, während er im ersten Stock für Events, Backkurse und den Holzofen zuständig ist. Denkt Daniel Amrein schon ans Aufhören? «Nein, ich kann mir nicht vorstellen, jemals die Lust am Brotmachen zu verlieren», antwortet er. «Vielleicht gehe ich irgendwann als Schäfer auf eine Alp und backe dort mein Brot. Oder ich helfe in Afrika, Südamerika oder Ländern wie Nepal bei Aufbauprojekten von Bäckereien.»