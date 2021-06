Kultur Das Open-Air-Kino Luzern findet statt – mit «Nomadland», «Drunk» und 13 Schweizer Filmen Das Open-Air-Kino Luzern bietet an vierzig Abenden vom 14. Juli bis 22. August wieder ein vielfältiges Programm. Am Montag startet der Vorverkauf.

Andere mehrtägige Veranstaltungen, etwa das Blue Balls Festival Luzern, wurden abgesagt. Erfreuliche Nachrichten gibt es dafür von der Filmfront: Das Open-Air-Kino Luzern findet statt, vom 14. Juli bis 22. August. Der Vorverkauf startet am Montag, 28. Juni.

Schon im Sommer 2020 waren in der stimmungsvollen Freilicht-Arena am See beim Alpenquai auch trotz Corona an vierzig Abenden Filme gezeigt worden. «Das Schutzkonzept funktionierte, das Publikum war zufrieden», sagt Organisator Franz Bachmann. Er ist zuversichtlich, dass das auch in diesem Jahr der Fall sein wird.

Zu sehen sein wird wieder die gewohnte Mischung aus Hollywood-Blockbustern, Independent- und Dokumentarfilmen. Bachmann verspricht:

«Es wird wiederum für jeden Geschmack etwas dabei sein. Es ist wie ein Blumenbukett mit 40 Rosen.»

Der Start erfolgt am Mittwoch, 14. Juli, mit «Tina», der Filmbiografie über die Sängerin Tina Turner (Wiederholung am 10. August). Der dreifach Oscar-preisgekrönte Film «Nomadland» ist ebenfalls zweimal zu sehen (22. Juli, 20. August). Weitere internationale Erfolgsfilme sind etwa «Drunk» (21. Juli, 18. August) und «The Father» (26. Juli). Erneut gezeigt werden Publikumshits aus dem letzten und aus früheren Jahren: «Bohemian Rhapsody» (17. Juli, 21. August), «Rocketman» (24. Juli) oder das unverwüstliche «Mamma Mia! Here we go again!» (1. August).

Auch der Film «Wanda, mein Wunder» mit Marthe Keller (dritte von links) und Anatole Taubmann (ganz links) ist im Open-Air-Kino Luzern zu sehen. Bild: outnow

Open-Air-Kino Luzern findet zum 30. Mal statt

Das Open-Air-Kino Luzern findet dieses Jahr zum 30. Mal statt. Franz Bachmann hat es 1992 initiiert. Er ist stolz darauf, dass er in diesem Jahr insgesamt dreizehn Schweizer Filme zeigen kann, darunter sechs Luzerner. Einer davon ist am 15. Juli der Dokumentarfilm «Football Inside mit Vorfilm Das Spiel». Dessen Regisseur Michele Cirigliano wird bei der Filmvorführung anwesend sein. Beim «Film VAMOS – Ein neuer Weg» am 18. Juli ist Regisseurin Silvia Häselbarth ebenfalls live zu Gast. Weitere Livegäste sind die Regisseure Mario Theus («Wild – Jäger & Sammler», 19. Juli), Cornelia Gantner («That Girl», 20. Juli), Aldo Gugolz («Kühe auf dem Dach», 2. August), Bettina Oberli («Wanda, mein Wunder») und sowie Edwin Beeler und Sergio Devecchi («Hexenkinder», 14. August). Am 27. Juli läuft der mit dem Schweizer Filmpreis 2021 ausgezeichnete Film «Platzspitzbaby» über das Drogenelend Ende der 1980er-, Anfang der 1990er-Jahre auf dem Platzspitz in Zürich.

Bachmann legt Wert darauf, dass sich Filmemacher vor den Filmvorführungen präsentieren, damit das Publikum etwas über die Entstehung des Films erfährt. Beim Klassiker «Die Kinder vom Napf» (6. August) wird Regisseurin Alice Schmid mit den mittlerweile zehn Jahre älteren Napfkindern vor die Leinwand treten.

Bachmann empfiehlt, die Tickets online im Voraus zu kaufen, mit der Coop-Supercard gibt es 25 Prozent Rabatt. Lokale Verkaufsstellen in Luzern wird es nicht mehr geben. An der Abendkasse werden weiterhin Tickets erhältlich sein, solange der Vorrat reicht. Der Ticketpreis beträgt unverändert 16 Franken. Es wird wiederum ein kulinarisches Angebot geben.

Open-Air-Kino auch im Schloss Heidegg

Auch das Open-Air-Kino auf einer Wiese unterhalb des Schlosses Heidegg in Gelfingen findet wieder wie gewohnt statt. Hier werden vom 23. Juli bis 21. August Filme gezeigt, und auch hier startet der Vorverkauf am Montag, 28. Juni. Ebenfalls durchgeführt wird das Open-Air-Kino Ettiswil. Es findet vom 28. Juli bis 4. September statt. Hier startet der Vorverkauf am 1. Juli.