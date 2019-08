Horwer Gemeinderat will Veranstaltungslokal Zwischenbühne professionalisieren

Das Veranstaltungslokal Zwischenbühne in Horw soll professionalisiert und in ein Kulturhaus umgewandelt werden. Dies schlägt der Gemeinderat in einem Planungsbericht dem Einwohnerrat vor. Für die Gemeinde bedeutet ein solcher Schritt Mehrkosten.