Kultur Kritik am Betriebskonzept des neuen Luzerner Theaters Welche Theaterangebote wünscht sich das Publikum im künftigen Neubau? Diese Frage sei nie abgeklärt worden, kritisiert ein FDP-Kantonsrat. Doch die Regierung vertraut auf die «Marktkenntnisse des Luzerner Theaters».

Das heutige Luzerner Theater soll abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden. Bild: Boris Bürgisser

Grösser, besser, spektakulärer: So lassen sich die Pläne für das neue Luzerner Theater zusammenfassen. Gemäss Betriebskonzept soll die Besucherzahl von heute 70'000 auf 100'000 pro Jahr ansteigen. Für FDP-Kantonsrat Gaudenz Zemp ist dieses Konzept aber nicht fundiert genug. «Es fehlen jegliche Angaben zum Markt und seiner erwarteten Entwicklung, zur künftigen Konkurrenzsituation und zur Zielgruppe», schreibt er in einer Anfrage an die Luzerner Regierung.

Studie zeigt positive Effekte auf die Wirtschaft

Tatsächlich wurde im Hinblick auf den Neubau des Luzerner Theaters zwar eine Wertschöpfungsstudie der Uni St.Gallen erstellt, welche positive Effekte für die regionale Wirtschaft prognostiziert. Eine inhaltliche Marktanalyse – also, welche Art von Theaterproduktionen in Zukunft gefragt sein wird – wurde hingegen nicht gemacht.

Bei den bisherigen Inhaltsdiskussionen spielten vor allem politische und weniger wirtschaftliche Überlegungen eine Rolle. Daraus resultierte der Grundsatzentscheid, dass Luzern weiterhin ein selber produzierendes Dreispartenhaus besitzen soll und dass die freie Theaterszene stärker eingebunden wird. Ob dies auch den Bedürfnissen des Publikums entspricht, wurde nicht vertieft untersucht. Die Luzerner Regierung schreibt in ihrer Antwort auf Zemps Anfrage zu diesem Thema lediglich:

«Das Luzerner Theater ist aufgrund seiner langjährigen Arbeit überzeugt, selbst genügend Marktkenntnisse zu besitzen.»

Im Betriebskonzept erläutert das Theater denn auch, mit welchen Mitteln man die angepeilte Steigerung der Besucherzahl erreichen will:

Dank des neuen und grösseren Saals können künftig auch grosse Opern aus dem 19. Jahrhundert (z. B. Wagner) gespielt werden. Dies lockt zusätzliches Publikum nach Luzern.

aus dem 19. Jahrhundert (z. B. Wagner) gespielt werden. Dies lockt zusätzliches Publikum nach Luzern. Dank der beiden kleinen Säle wird die Produktion von Kleinformaten (z. B. Kindertheater) attraktiver.

(z. B. Kindertheater) attraktiver. Dank moderner Infrastruktur werden auch Gastspiele möglich. Die Gastproduktionen decken ein Segment ab, das das Luzerner Theater selber nicht anbietet (z. B. Musicals, Volkstheater und Produktionen der freien Szene).

möglich. Die Gastproduktionen decken ein Segment ab, das das Luzerner Theater selber nicht anbietet (z. B. Musicals, Volkstheater und Produktionen der freien Szene). Das neue Theater soll ein architektonisches Wahrzeichen werden, das Touristen nach Luzern lockt.

werden, das Touristen nach Luzern lockt. Das neue, repräsentative Theaterhaus wird für Firmen- und Sponsoringanlässe attraktiv.

wird für Firmen- und Sponsoringanlässe attraktiv. Dank Synergien mit dem Lucerne Festival wird ein neues Publikumssegment erschlossen.

wird ein neues Publikumssegment erschlossen. «Nebenleistungen» wie das Theaterrestaurant oder die Kinderbetreuung machen den Theaterbesuch deutlich attraktiver.

Gaudenz Zemp kritisiert den Regierungsrat, dass er vom Theater keine fundierten Analysen bezüglich Markt und Positionierung einfordert. Da der Kanton der grösste Subventionsgeber des Theaters sei, müsse er auch an einer «Plausibilitätsprüfung interessiert sein», so Zemp. Denn sollte die Rechnung nicht aufgehen, so müsse am Ende der Kanton weiteres Geld nachschiessen.

Ein Luzerner Theater ohne festes Ensemble?

Zemp erwartet von einem neuen Theater eine deutliche Steigerung des Eigenfinanzierungsgrades, «indem es ein breiteres Publikum anspricht», wie er sagt. Er kritisiert, dass alternative Betriebsformen nie ernsthaft in Betracht gezogen wurden – etwa ein Luzerner Theater als Gastspielhaus ohne festes Ensemble. Es sei zu befürchten, dass das Luzerner Theater «ein Stadttheater bleibt, welches sich dank Vollsubvention erlauben kann, weiter auf den ausgetrampelten Wegen zu gehen».

Die Erhöhung des Eigenfinanzierungsgrads ist indessen ein erklärtes Ziel des Theaters: Die Steigerung der Besucherzahl sowie zusätzliche Sponsoreneinnahmen sollen die höheren Betriebskosten des Neubaus mehr als kompensieren. Die Regierung verweist dabei auf das Beispiel des KKL, wo ein hochattraktiver Neubau zu deutlich mehr Publikum geführt habe. Gaudenz Zemp mahnt zur Vorsicht mit solchen Vergleichen:

«Der Effekt von Neubauten ist nicht nachhaltig, da der ‹Muss-ich-gesehen-haben-Effekt› verpufft.»

Das würden nicht zuletzt die abnehmenden Zuschauerzahlen in der Swissporarena zeigen. Um langfristig Erfolg zu haben, brauche es nicht nur ein neues Gebäude, sondern auch ein inhaltlich überzeugendes Angebot. «Eine kreative Debatte darüber ist noch zu wenig geführt worden», so Zemp.