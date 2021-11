Kultur Sechs weitere Luzerner Gemeinden leisten Beiträge an die freiwillige Projektförderung Adligenswil, Ebikon, Greppen, Inwil, Udligenswil und Vitznau haben der freiwilligen kulturellen Projektförderung für das Jahr 2022 zugestimmt.

Bis zur Institutionalisierung einer definitiven Finanzierungslösung haben sechs weitere Gemeinden der freiwilligen Projektförderung für das Jahr 2022 zugestimmt, wie der Gemeindeverband Luzern Plus in einer Mitteilung schreibt. Namentlich sind das Adligenswil, Ebikon, Greppen, Inwil, Udligenswil und Vitznau. Diese Gemeinden würden somit ergänzend zu den Mitgliedsgemeinden der Regionalkonferenz Kultur (RKK), das Kulturangebot der Region stärken. André Bachmann, Präsident von LuzernPlus, wird in der Mitteilung folgendermassen zitiert:

«Die sechs Gemeinden, die sich zusätzlich zu den RKK-Gemeinden für die regionale Projektförderung engagieren, setzen ein starkes Zeichen für die Solidarität in der Region.»

Ein attraktives Kulturangebot sei ein wichtiger Bestandteil der Lebensqualität im Raum Luzern – sowohl für die Bevölkerung als auch für Gäste. Die Kulturschaffenden in diesen sechs Gemeinden können ab dem Jahr 2022 ein Gesuch für die Unterstützung eines Projekts von regionaler Bedeutung beantragen. Es würden dabei die Förderkriterien der Regionalkonferenz Kultur gelten.

Eine Lösung für die Finanzierung regionaler Strukturförderung gemäss Postulat von Helene Meyer-Jenni sei zurzeit unter der Führung des Kantons Luzern gemeinsam mit den anderen Regionalen Entwicklungsträgern in Erarbeitung. Erste Resultate dürften im Verlauf des Jahres 2022 vorliegen, wie es in der Mitteilung heisst. (pl)