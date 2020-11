Kulturlandinitiativen Luzerner Regierung hält an Abstimmung vom Sonntag fest Die Luzerner Regierung informiere im Abstimmungsbüchlein falsch über die Kulturlandinitiativen, haben mehrere Einsprecher moniert. Die Regierung tritt auf ihre Beschwerde jedoch nicht ein.

Können die 1140 Hektaren Landwirtschaftsland, die sich in einer Bauzone befinden, bei einem Ja zu den Kulturlandinitiativen nicht mehr überbaut werden? Ja, schreibt die Regierung im Abstimmungsbüchlein, nein, betonen die Initianten, gestützt auf ein Gutachten sowie die Einschätzung von Juristen und Agronomen. Vier Privatpersonen aus der Stadt Luzern haben deshalb in einer am Dienstag eingereichten Einsprache an die Regierung die Verschiebung der auf den Sonntag angesetzten Abstimmung verlangt. Ihr Vorwurf: die Regierung informiere die rund 270'000 Stimmberechtigten in der Abstimmungsbotschaft und in einem Erklärvideo auf der Webseite des Kantons falsch.

Die Regierung tritt jedoch nicht auf die Einsprachen der vier Privatpersonen ein, wie sie am Freitagnachmittag mitgeteilt hat. Die Einsprachen seien verspätet eingetroffen. Zudem hätten die Einsprecher «keine Sachverhalte vorgebracht, die nicht schon diskutiert und somit den Stimmberechtigten bekannt gewesen» seien. Deshalb finde die Abstimmung vom Sonntag wie geplant statt.

Weiterzug ans Bundesgericht entscheidet sich am Sonntag

Für Hasan Candan, Kampagnenleiter der Kulturlandinitiativen, ist die Argumentation der Regierung «nicht nachvollziehbar». Die Einsprecher würden nun die Abstimmung abwarten und dann entscheiden, ob sie ihre Beschwerde ans Bundesgericht weiterziehen. Sagen die Stimmbürger Ja zu den Initiativen, ist dieser Schritt unnötig. Im Falle eines Neins sei das Resultat entscheidend dafür, ob das höchste Gericht des Landes angerufen werde, so Candan: «Je knapper der Entscheid ausfällt, desto eher wird die Einsprache weitergezogen.»