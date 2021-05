Gesellschaft Sogar eine Bundesrätin hat sich bedankt: So helfen zwei Luzernerinnen Künstlern und Armutsbetroffenen Caritas Luzern und die Kulturschachtel machen gemeinsame Sache, um Kulturlegi-Nutzenden in der schwierigen Zeit einen Lichtblick zu schenken ‒ und Kulturschaffende finanziell zu unterstützen.

Das Geschenk kommt per Post mit einer Karte, worin sich ein Download-Link befindet. Gibt man diesen im Internet ein, wird ein Video mit persönlich zugeschnittenen Wünschen und Grüssen vom Schenkenden abgespielt. «Hallo liebster Bruder, zum Geburtstag sende ich dir diesen Song – als Alternative zu einem Konzert, das du schon lange nicht mehr besuchen konntest», könnte die Anmoderation zum Beispiel lauten. Und dann spielt ein Künstler für das Geburtstagskind einen Song vor der Kamera. So funktioniert das Konzept von «Die Kulturschachtel».

Anmoderation und Konzert sind im Geschenk enthalten. Bild: PD

Hinter der Idee stecken die Luzernerinnen Christine Weber und Catherine Huth. Sie haben die Kulturschachtel im Dezember 2020 lanciert. «Damit wollen wir Autorinnen und Musiker unterstützen, die keine Liveauftritte mehr haben, und gleichzeitig Beschenkten ein persönliches und originelles Geschenk liefern, das trotz Personenbeschränkung gute Stimmung in die Stuben oder das Homeoffice bringt», sagt Christine Weber. So kostet ein Beitrag 90 Franken, bei jeder Bestellung gehen 40 Franken direkt an den gebuchten Künstler, weitere zehn Franken fliessen in einen Pot für alle.

So funktioniert «Die Kulturschachtel». Video: PD

Auch eine Bundesrätin hat sich bedankt

Ihre Idee stösst auf Begeisterung. Bis Weihnachten wurden rund 200 Kultur-Geschenke bestellt und produziert, die Künstlerinnen und Künstler konnten innert drei Wochen mit insgesamt 14'800 Franken unterstützt werden. «Wir waren sehr überrascht, wie gut unsere Idee eingeschlagen hat, und haben so viele schöne Rückmeldungen erhalten. Sogar Bundesrätin Simonetta Sommaruga hat uns einen handgeschriebenen Brief geschickt und sich für das Geschenk bedankt», sagt Weber.

Catherine Huth und Christine Weber haben die Kulturschachtel im Dezember 2020 lanciert. Bild: PD

Die beiden bauen nun das Angebot mit weiteren Acts laufend aus. Mittlerweile sind 21 Künstlerinnen und Künstler dabei, unter anderem Muriel Zemp, Albin Brun, Jens Nielsen, Tobi Gmür, Blind Butcher, Martina Clavadetscher oder Pink Spider. Weber sagt:

«Wöchentlich gehen rund 20 Bestellungen ein. Zudem haben mehrere Institutionen und Firmen die Kulturschachtel als Dankeschön oder Überraschung für ihre Kundinnen und Kunden oder Mitarbeitenden bestellt.»

So auch die Caritas Luzern. Um Armutsbetroffene zu unterstützen, bekommen alle der 7000 Kulturlegi-Nutzenden in der Zentralschweiz, die ihre Karte erneuern oder kürzlich erneuert haben, ein virtuelles Konzert in ihre Stube. Normalerweise bietet die Kulturlegi Rabatte auf Eintritte und Kurse in Bereichen wie Kultur, Freizeit, Sport und Bildung. «Wegen Corona waren alle Theater geschlossen, Konzerte verschoben oder abgesagt. Wir haben überlegt, was wir unseren Kulturlegi-Nutzenden alternativ als kulturellen Input bieten können. Dann haben wir von der Kulturschachtel erfahren und waren begeistert vom Konzept», erklärt Ursula Meyer, Leiterin der Kulturlegi Zentralschweiz.

Diese Personen erhalten eine Kulturlegi: Personen, die wirtschaftliche Sozialhilfe beziehen

IV- und AHV-Rentnerinnen und -Rentner, die Ergänzungsleistungen erhalten

Personen, deren Einkommen nachweislich am Existenzminimum liegt

Studierende, die Stipendien erhalten

Personen, die noch mindestens neun Monate mit dem betreibungsrechtlichen Existenzminimum leben

Armutsbetroffene in akuten Notsituationen

Die Kulturlegi ermöglicht Armutsbetroffenen die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, wozu auch die Kultur gehört. «Trotz kleinstem Budget am sozialen Leben teilnehmen können oder einfach mal die Alltagssorgen vergessen, ist wichtig. Gerade dies hilft Menschen in prekären Verhältnissen, nicht in Armut und soziale Isolation abzugleiten, sondern soziale Netzwerke zu pflegen und aufzubauen und so in der Gesellschaft eingebunden zu bleiben», sagt Meyer.

Denn: Die Coronakrise habe Menschen, die bereits zuvor am Existenzminimum gelebt haben, in akute Notsituationen gebracht. Meyer:

«Das hat sich durch die vielen Unterstützungsgesuche an unsere Sozial- und Schuldenberatung gezeigt. Niedrige Löhne, die durch Kurzarbeit oder Arbeitslosenversicherung noch weniger wurden, reichen einfach nicht mehr aus, um über die Runden zu kommen.»

Neben einer Beratung entlaste die Caritas Luzern die Hilfesuchenden mit Einkaufsgutscheinen für Lebensmittel oder Güter des täglichen Gebrauchs oder wenden mit einer einmaligen Überbrückungszahlung bei offenen Rechnungen eine Verschuldung ab.

Auch für Christine Weber ist die Zusammenarbeit eine schöne Sache. Man habe für die Caritas Luzern ein spezielles Geschenk aus der Kulturschachtel produziert und einen Pauschalpreis gemacht. Die Projektleiterinnen erwarten zwar nicht, dass in Zukunft viele Bestellungen von den Beschenkten eingehen werden, da deren Budget eher gering ist. Doch sie sagen: «Bei der Kulturschachtel steht der Unterstützungsgedanke im Vordergrund. Dass Kultur auf diesem Weg auch in die Stuben von Armutsbetroffenen kommt, passt bestens zur Philosophie der Kulturschachtel.»