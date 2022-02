Kundgebung Pazifistische Parolen und persönliches Leid: Luzerner Demonstrierende fordern Frieden in der Ukraine Zwischen 200 und 300 Leute machten sich am Samstagabend beim Helvetiagärtli für den Frieden stark. Auch Exil-Ukrainerinnen waren zugegen.

«Die Ukraine ist nur der Anfang. Putin ist ausser sich», befürchtet Valeriia Cormier. Die 47-Jährige stammt aus Kharkiv in der Ukraine und lebt seit zwei Jahren in der Schweiz, ihr Mann aus Kanada ist seit 15 Jahren hier. Gemeinsam mit ihren Nachbarn nehmen sie am Samstagabend an der Demonstration für Frieden in der Ukraine teil. Es ist eine von vielen in der Schweiz.

Valeriia und Richard Cormier demonstrieren mit Emily und Anastasia Boesch aus Luzern für Frieden in der Ukraine. Bild: David von Moos (Luzern, 26. Februar 2022)

Zwischen 200 und 300 Demonstranten und Demonstrantinnen versammeln sich am Helvetiaplatz in Luzern. Cormier sagt:

«Wir sind hier, weil sichtbar werden muss, was da abgeht. Wir brauchen Resonanz.»

Die Demonstration wurde von der linken Organisation RESolut ausgerufen. Die Kundgebung im Helvetiagärtli wurde von der Stadt Luzern bewilligt, aus Rücksicht auf die Fasnacht verzichtete die Organisatorin aber auf einen Umzug.

Ohne Polemik für den Frieden

Nach jeder Rede brandet Applaus auf. Die versammelten Leute, darunter viele Familien, sind oft selber betroffen. Doch Polemik und lautes Geschrei sind fehl am Platz, ohne die ukrainischen Fahnen und beschrifteten Schildern würde die Kundgebung an das Beieinandersein einer grossen Familie erinnern.

Die Reden werden von Applaus begleitet. Gemeinsam machen sich die Demonstrierenden für den Frieden stark. Bild: David von Moos (Luzern, 26. Februar 2022)

Auch Davide Pasquali aus Luzern steht mit seinem Schild auf dem Platz. Er sagt:

«Solidarität ist sehr wichtig. Diese öffentlich zu zeigen, ist in anderen Ländern gefährlich. Umso mehr braucht es unsere Stimmen hier.»

Alessandro Vitale, Svitlana Misa, Davide Paquiali und Victoria Rud (von links) demonstrieren gemeinsam für den Frieden und wirksame Sanktionen gegen Russland. Bild: David von Moos (Luzern, 26. Februar 2022)

Victoria Rud begleitet ihn und ergänzt, die Schweiz müsse gegenüber Russland und seine Oligarchen, die ihr Geld nicht selten in der Schweiz hätten, resoluter auftreten. Sie sagt:

«Es braucht endlich wirksame Sanktionen!»

Organisatorin fordert eine konsequente Abrüstung

Auch die Organisatorin RESolut verlangt, dass russische Konten eingefroren werden, damit die herrschende Politikelite und nicht die Zivilbevölkerung von Sanktionen getroffen wird. In ihrer Medienmitteilung erwartet sie, dass die Schweiz aufgrund ihrer Finanzpolitik und des Waffenhandels Geflüchtete aufnimmt.

Ausserdem ruft RESolut Soldaten und Mitarbeitende der Rüstungsindustrie auf, ihre Waffen und die Arbeit niederzulegen. Weiter steht: «In diesem Konflikt zwischen Russlands Putin und der NATO können wir uns nur auf die Seite der Zivilbevölkerung stellen, welche unter den Kriegsgelüsten der beiden Parteien leidet.» Die Organisation fordert deshalb eine konsequente Abrüstung.