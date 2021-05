Kunst «Maske des Dante»: In Luzern erinnert eine Skulptur an den Schöpfer der «Göttlichen Komödie» Der berühmte italienische Dichter Dante Alighieri ist vor 700 Jahren gestorben. Am Carl-Spitteler-Quai steht nun ein künstlerisches Abbild seiner Totenmaske – dazu kann man Verse aus seinem Werk anhören.

Die Skulptur, die zum Gedenken an das 700. Todesjahr des italienischen Dichters Dante Alighieri am Carl-Spitteler-Quai aufgestellt wurde. Bild: Jakob Ineichen (Luzern, 28. Mai 2021)

Am Freitagnachmittag wurde am Carl-Spitteler-Quai in Luzern eine zweieinhalb Meter hohe Skulptur aufgestellt. Sie besteht aus dünnen eingefärbten Stahlplatten. Diese erinnern an ein aufgeschlagenes Buch. Gleichzeitig formen sie den Kopf des italienischen Dichters Dante (1265–1321), des Schöpfers der «Göttlichen Komödie».

Die Skulptur heisst «Maske des Dante». Geschaffen hat sie der russische Künstler Vasily Klyukin, nach der Vorlage der Totenmaske des Dichters. Zum Gedenken an Dantes 700. Todesjahr befindet sie sich zurzeit auf einer Tournee durch die Schweiz. Zuerst war sie in Zug zu sehen. Vernissage in Luzern ist am Samstag um 15.30 Uhr.

Die Skulptur entstand 2018 und wurde als Teil von Klyukins Ausstellungsprojekt «In Dante Veritas» zunächst im staatlichen Russischen Museum in St.Petersburg und danach an der Kunstbiennale 2019 in Venedig gezeigt. Später siedelte sie nach Luzern um und wurde Teil des Skulpturenparks «Art Panorama Inferno» beim Château Gütsch.

Bedeutendste Schöpfung der italienischen Literatur

In der «Göttlichen Komödie» steigt Dante an der Seite des antiken römischen Dichters Vergil in die Hölle (Inferno) hinab und gelangt anschliessend über den Läuterungsberg ins ewige Paradies. Das Werk gilt als die bedeutendste Schöpfung der italienischen Literatur. Über einen QR-Code, der sich bei der Skulptur befindet, kann man per Smartphone Auszüge daraus hören.

Die Ausstellung steht unter dem Patronat des italienischen Kulturministeriums, Organisator ist die Società Dante Alighieri. Die Skulptur bleibt bis 20. Juni in Luzern. Die nächsten Stationen sind Lugano und Genf.