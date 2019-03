Interview Kunstturnerverband ist 100-jährig: 250 Mitglieder aus Luzern, Ob- und Nidwalden feiern Der Kunstturnerverband Luzern, Ob- und Nidwalden jubiliert. Nachdem er schwierige Zeiten durchlebte, steht er jetzt - auch wegen der neuen Turnwerkstatt Zentralschweiz in Malters - wieder auf gesunden Füssen.

Ernesto Piazza

Prominentes Aushängeschild des Kunstturnerverbands Luzern, Ob- und Nidwalden: Olympiasieger Donghua Li. (Bild: Eric Feferberg/Keystone/EPA/IOPP, Atlanta, 30. Juli 1996)

Am Samstag findet in der Turnwerkstatt Zentralschweiz in Malters die 100. Generalversammlung des Kunstturnerverbandes Luzern, Ob- und Nidwalden statt. Präsident Marcel Wolfisberg aus Neuenkirch sagt, weshalb die neue Heimat die Zukunft des Verbandes prägt.

Marcel Wolfisberg (Bild: PD)

Seit fünf Jahren stehen Sie dem Verband vor. Was bedeutet das Jubiläum für Sie?

Marcel Wolfisberg: Es erfüllt mich mit einem gewissen Stolz. Es ist nicht selbstverständlich, dass dieser Verband – gerade bei der heutigen Schnelllebigkeit – so lange Bestand hat.

Gibt es hierfür ein spezielles Erfolgsgeheimnis?

Ich glaube, dass der vor einigen Jahren vollzogene Strategiewechsel im Verband entscheidend war. Damals schrieben wir rote Zahlen und hatten eine Kündigung des Mietvertrags für das regionale Leistungszentrum in Littau vorliegen. Mittlerweile darf ich sagen: Wir stehen finanziell wieder auf gesunden Füssen.

Dazu hat der Umzug in die Turnwerkstatt Zentralschweiz in Malters offenbar entscheidend beigetragen.

Das stimmt. Wir sind dort zwar Mieter, haben aber rund 1,2 Millionen Franken in die Einrichtungen investiert. Sponsoren halfen mit. Weiter stecken über 5000 Stunden an Eigenleistungen im Projekt. Unsere neue Homebase hilft auch sehr beim Generieren von Geldern.

Was heisst das konkret?

Wir sind eines von sieben regionalen Leistungszentren im Kunstturnen in der Schweiz. Finanziell werden wir vom Schweizerischen Turnverband als Dachverband unterstützt. Weitere Einnahmen kommen von Beiträgen der rund 250 Mitglieder. Wir erhalten Geld von Swisslos und Jugend & Sport. Trotzdem müssen wir jährlich rund 150'000 Franken selber aufbringen. Die Turnwerkstatt gibt uns die Möglichkeit ein breiteres Zielpublikum anzusprechen – unter dem Motto «Bewegung erleben in einer neuen Dimension».

Die Halle kann also multifunktional genützt werden.

Das ist so. Neben dem Hauptzweck – dem Kunstturnspitzensport – hat es Platz für diverse Sportarten wie Geräte- und Vereinsturnen, Trampolinspringen, Tanzen oder Gymnastik. Die Halle ist offen für den Breitensport.

100 Jahre sind eine lange Epoche. Wie hat sich das Kunstturnen verändert?

Gerade in den letzten 25 Jahren hat sich das Kunstturnen sehr stark verändert. Erst noch wurden die Kunstturnertage im Freien durchgeführt. Oder es gab lediglich regionale Trainingsgemeinschaften in einfachen Schulturnhallen. Heute haben die Wettkämpfe einen vorgeschriebenen Gerätesatz und finden nur noch in Hallen statt. Der Schwierigkeitsgrad bei den Elementen ist extrem gestiegen. Die Professionalisierung hat stark zugenommen. Aber auch für die Betreuung muss mehr Zeit aufgewendet werden.

Wie wirken sich solche Schritte auf das Budget aus?

Unser Budget beträgt mehr als 330'000 Franken. Wir beschäftigen Profitrainer mit total 225 Stellenprozenten und sechs Leiter im Jugendbereich. Ohne viel ehrenamtliches Schaffen kämen wir mit diesem Budget aber nicht aus.

Welches sind die markantesten Meilensteine der 100-jährigen Geschichte?

Der Luzerner Welt- und Europameister Sepp Stalder – bekannt geworden auch mit seiner legendären «Staldergrätsche» – ist sportlich zusammen mit Olympiasieger Donghua Li ein Highlight für den Verband.

Wo liegen die Herausforderungen der Zukunft?

Dazu gehören vor allem gesunde Finanzen sowie fehlende Strukturen für die Kombination von Spitzensport und Schule. Weiter ist das Rekrutieren von Berufstrainern schwierig geworden. Dennoch bin ich zuversichtlich, dass wir diese Hürden meistern werden.