La Val Luxuriöser Chalet-Chic im Bündner Bergdorf

Das charmante Bergspa Hotel LA VAL im bündnerischen Bergdorf Brigels ist ein unkompliziertes Hideaway für anspruchsvolle Individualisten. Das Hotel mit 37 geschmackvoll eingerichteten Zimmern und Suiten bezaubert mit seinem luxuriösen Chalet-Chic und mit auserlesenen alpinen Dekorationsgegenständen. Das Interieur aus Holz und Stein bringt die Bergnatur ins Haus. In den zwei ausgezeichneten Restaurants, der eleganten «Ustria Miracla» und dem urban-alpinen «Da Rubi» mit Bar und Sonnenterrasse, werden die Gäste mit einer authentischen Küche verwöhnt. Highlight des LA VAL ist der 500 m2 grosse Bergspa mit Saunen, Dampfbädern, Wellnesspool und Aussenterrasse.



Das Bergbijoux eignet sich für eine romantische Auszeit wie auch für Sport- und Wellnessferien in der überwältigenden Bergnatur. Das authentische Dorfleben von Brigels bietet dem Gast Ruhe und Erholung und einen spannenden Kontrast zum luxuriösen Alpen-Chic des Hotels.



AboPass-Angebot:

• 2 Übernachtungen im gemütlichen Deluxe-Zimmer

• Welcome-Prosecco bei der Anreise

• Reichhaltiges LA VAL-Zmorge vom Buffet

• 2 x Viergang-Menü im Rahmen der LA VAL-Verwöhnpension

• Gepackter Picknick-Rucksack für Aktive

• «Breil Pur»-Degustation an unserer Bar «Da Rubi»: «Breil Pur» London Gin, «Breil Pur» Old Tom Gin Honey und «Breil Pur» Sloe Gin

• Benützung des prämierten 500m2-Bergspa inkl. Indoor-Pool mit Sprudelliegen (ab 14 Jahren) und Saunalandschaft (ab 16 Jahren)

• Gepackter Spa-Korb auf Ihrem Zimmer mit Bademantel, Slippers und Saunatuch

• Nespresso-Maschine im Zimmer

• Kostenloses WLAN auf dem Zimmer

• kostenfreier Aussenparkplatz

• 20% Rabatt auf das Greenfee beim Golfclub Brigels

• kostenfreie Fahrt mit den Bergbahnen (Öffnungszeiten der Bergbahnen bitte beachten)

• 10% Rabatt-Voucher inklusiv Welcome-Prosecco vom Fashion Outlet Landquart



Preis pro Person

• Sonntag bis Freitag: Fr. 410.- statt Fr. 514.-

• Freitag bis Sonntag: Fr. 435.- statt Fr. 544.-





Zuschläge für Zusatznacht

Zusatznacht Sonntag bis Freitag inkl. Frühstück: Fr. 160.-

Zusatznacht Freitag bis Sonntag inkl. Frühstück: Fr. 175.-



Gültigkeit

29.05.-10.11.2019



Anfrage und Buchung

Mit der AboPass-Nummer und dem Kennwort «AboPass» direkt unter hotel@laval.ch oder 081 929 26 26

www.laval.ch