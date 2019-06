Arenas Resort Altein: Auszeit in Arosa Das Arenas Resort Altein liegt ruhig und doch zentral im beliebten Klimakurort Arosa. Verbringen Sie unbeschwerte Tage in familiärer Atmosphäre. Geniessen Sie die frische Alpenluft und eine grandiose Sicht auf die Berge. Neben der gepflegten Aussenanlage und dem Wellnessbereich bieten wir unseren Gästen vielfältige Freizeitmöglichkeiten und freie Benützung der Bergbahnen.

Angebot

• 4 Übernachtungen im Arenas Resort Altein in Arosa

• Reichhaltiges Frühstücksbuffet

• Viergang-Wahlmenü an jedem Abend

• Arosa All-inclusive Card inkl. freier Benützung der Bergbahnen

• 1 Willkommensapéro (jeweils am Sonntag mit der Direktion)

• 1 Besuch der Alpsennerei Maran mit Milch- und Käsedegustation

• Täglich Gratiskuchen im Panoramarestaurant

• Freie Benutzung des Wellnessbereiches mit Solbad

• 1 Leih-Bademantel während des Aufenthalts

• Abwechslungsreiches Animationsprogramm im Hotel

• Aussenbad



Preis pro Person bei 4 Übernachtungen:

• Doppelzimmer Süd mit Balkon Fr. 460.– statt Fr. 640.–

• Einzelzimmer Fr. 500.– statt Fr. 700.–



Zusatzkosten:

• Kurtaxe exkl. (Fr. 7.80 pro Person/Nacht ab 12 Jahren)

• Verlängerungsnacht für nur Fr. 115.– pro Person



Gültigkeit:

• Angebot gültig vom 15. Juni bis 29. September 2019

• Angebot auf Anfrage, gültig nur für Neubuchungen direkt beim Hotel Altein

• Keine Kumulation mit anderen Vergünstigungen



Informationen und Reservationen

Arenas Resort Altein, Alteinstrasse, 7050 Arosa

Tel. 081 378 86 86

arosa@arenasresorts.com

www.arenasresorts.com/arosa