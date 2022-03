Lachen Ein Töfffahrer stürzt im Rütlikreisel – die Autofahrerin hält nicht an Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall in Lachen um 14.30 Uhr beobachteten. Der Töfffahrer musste stark bremsen, als ein Auto in den Kreisel einbog und kam zu Fall.

Im Rütlikreisel an der Oberdorfstrasse in Lachen stürzte ein Töfffahrer und verletzte sich leicht, vermeldet die Kantonspolizei Schwyz. Als der 42-Jährige am Samstag kurz vor 14.30 im Kreisel war, bog eine unbekannte Autofahrerin aus Richtung Altdorf ein. Der Töfffahrer musste deshalb stark abbremsen und stürzte.

Die Autofahrerin hielt nicht an und fuhr Richtung Galgenen davon. Die Kantonspolizei Schwyz bittet Personen, die den Unfall beobachteten, sich unter 041 819 29 29 zu melden. (se)