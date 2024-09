Ladenschliessungen Ein fast normaler Corona-Samstag in der Luzerner Altstadt und im Emmen Center Der Ansturm am Samstag vor den Ladenschliessungen fand hauptsächlich auf die Winterausrüstung statt. Ein Augenschein in der Luzerner Hertensteinstrasse und im Einkaufszentrum.

Der zertrampelte Schnee auf der Hertensteinstrasse ist in der kalten Nacht zu einer holprigen, eisigen Unterlage geworden. Es knirscht unter den Schuhsohlen. Die Menschenmassen gleichen jenen eines ganz gewöhnlichen Samstags in der Luzerner Altstadt – es ist ruhig.

Bild: Janick Wetterwald (Luzern, 16. Januar 2021)

Doch der Samstag, 16. Januar 2021, ist für einige Läden kein gewöhnlicher Tag. Das ist auch an den farbig leuchtenden Schildern mit grossen Prozentzahlen zu erkennen.

Bild: Janick Wetterwald (Luzern, 16. Januar 2021)

Bild: Janick Wetterwald (Luzern, 16. Januar 2021)

Es ist für Kleiderläden, Buchhandlungen oder Warenhäuser der letzte Tag vor der zweiten coronabedingten Schliessung. Ein Ansturm ist am Morgen in Luzern – zumindest anhand der Schlangen vor den Läden – nicht auszumachen. Der Blick in ein Sportfachgeschäft zeigt jedoch: In der Winter- und Wintersportabteilung ist einiges los. Es werden Skihelme probiert, warme Jacken im Spiegel betrachtet. Zurück auf der Strasse stehen Menschen vor einem Kleiderladen in einer Schlange. In einer Länge, die auch unter der Woche oder an den Wochenenden zuvor beobachtet werden konnte.

Bild: Janick Wetterwald (Luzern, 16. Januar 2021)

Winterausrüstung ist beliebt, ungeduldige Kunden

Mittagszeit im Emmen Center: Emsiges Treiben beim Haupteingang, viele Menschen auf engem Raum – eine Situation die in diesen Zeiten etwas fremd wirkt.

Mitarbeiter des Centers bauen vor verschiedenen Läden den Anstehbereich aus. Sie schauen für geordnete Abläufe. Roland Jungo, Direktor des Einkaufszentrums, sagt im Gespräch: «Wir haben diesen Ansturm erwartet.» Er glaubt auch, «dass sich die Leute nicht wirklich bewusst sind, dass viele Läden weiterhin offen haben werden».

Roland Jungo, Direktor des Emmen Centers. Bild: Pius Amrein (Emmen, 16. Januar 2021)

Die Wetterentwicklung habe auch eine wichtige Rolle gespielt. Der viele Neuschnee kurbelt das Winter-Geschäft an, das beweisen auch die Schlangen vor den Sportläden. Beim Gang durch das Center sagt Jungo: «Die wartenden Kunden vor den Läden zeigen, dass gute Arbeit bei der Eingangskontrolle geleistet wird.»

Beim Decathlon ist es Verkaufsleiter Stefan Bolt persönlich, der am Eingang den Einlass regelt.

Der Chef an der Einlass-Front: Stefan Bolt, Verkaufsleiter Decathlon. Bild: Janick Wetterwald (Luzern, 16. Januar 2021)

Schlange stehen vor dem Decathlon. Bild: Pius Amrein (Emmen, 16. Januar 2021)

Bolt erzählt: «Man merkt, die Leute wollen sich noch ausrüsten für den Winter. Zu dieser Zeit ist sowieso Hochsaison, nun kommen wegen der Schliessung noch mehr Leute.» Mitarbeiter von anderen Filialen, die bereits geschlossen sind, würden im Endspurt aushelfen. Die Stimmung bei den Mitarbeitern sei entspannter als bei der ersten Schliessung.

Ähnliches sagt Milena Pacelli, Filialleiterin im C&A im Emmen Center: «Der Andrang ist gross, besonders auf die warmen Winterkleider.» Pacelli wirkt angespannt, gestresst: «Wir geben nochmals Vollgas.» Zur zweiten Schliessung meint sie:

«Wir müssen es akzeptieren – und das ist jetzt für alle einfacher als im letzten März.»

Derweil zeigen sich die Leute vor dem C&A nicht sehr geduldig. Immer wieder fragende Blicke, wann denn nun die nächsten Personen den Laden betreten dürfen.

Ein Mann, der zuvorderst steht, sieht eine andere Person, die den Laden verlässt und macht die Frau beim Einlass sofort darauf aufmerksam. Die Forderung ist klar: Sie solle ihn nun reinlassen.

Rabatte gibt es nachtürlich auch im Emmen Center. Bild: Pius Amrein (Emmen, 16. Januar 2021)

Der Center-Direktor Jungo ist sich auch nicht zu schade, die Kunden auf die Abstandsregeln hinzuweisen. Als der angesprochene Herr eher genervt reagiert, zuckt Jungo etwas verdutzt mit den Schultern. Im Hinblick auf die Schliessungen einiger Läden im Emmen Center sagt der Direktor: «Rund die Hälfte unserer Läden bleibt offen.» Es werde ruhiger sein ab Montag, aber nicht so ruhig wie im März. Nur jene Läden, die nicht Güter «des kurzfristigen und täglichen Bedarfs» verkaufen, müssen schliessen.

Mehr Leute ab der Mittagszeit in Luzern

Zurück in Luzern ist es zur Mittagszeit in der Altstadt nicht mehr so ruhig. Der Schnee und das Eis ist aufgeweicht, die Schlangen vor den Läden sind länger.

Von einem Ansturm kann nicht die Rede sein. Doch bestimmt locken die Rabatte und Schliessungen mehr Kunden als sonst an. Masken, Schlangestehen, Hände desinfizieren – irgendwie ein ganz normaler Corona-Samstag. Aber: Am Montag wird es doch anders sein, oder wie es ein Mann auf der Strasse zu seiner Frau und Tochter sagt:

«S'letschte Mal Lädele für es paar Wuche.»