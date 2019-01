Ladenschluss-Kompromiss wackelt: Städtische Wirtschaftsvertreter lobbyieren im Kantonsrat Ab morgen Freitag berät der Luzerner Kantonsrat eine Motion zur Verlängerung der Ladenöffnungszeiten. Obwohl alle Parteien unterschrieben haben, ist unklar, ob der Plan aufgeht. Die City Vereinigung Luzern und der städtische Wirtschaftsverband wehren sich mit einem Brief an die Parlamentarier, während der Luzerner Stadtrat das geplante Tourismusrayon sistiert. Robert Knobel

Die grosse Streitfrage: Wie lange dürfen die Läden im Kanton Luzern offen haben? (Bild Philipp Schmidli, 30. Oktober 2018)

Die erste Kantonsratssession dieses Jahres startet am Freitag mit einem heissen Eisen: Es geht um die Ladenöffnungszeiten. Eine Motion, die von sämtlichen Parteien unterstützt wird, fordert eine leichte Ausdehnung der Öffnungszeiten:

Motion Ladenschlusszeiten bisher neu Mo-Fr 18.30 19.00 Sa 16.00 17.00 Abendverkäufe (21.00) 2x 1x

Auf diese Neuerung haben sich die Parteien mit dem Detaillistenverband und den Gewerkschaften geeinigt. Ein breit abgestützter Kompromiss also. Dennoch wird die geplante Lösung nun torpediert. Die City Vereinigung Luzern (CVL) und der städtische Wirtschaftsverband sind nicht einverstanden mit dieser Ausgestaltung der Ladenöffnungszeiten.

Konkret fordern sie, dass weiterhin zwei Abendverkäufe pro Woche stattfinden können. Diese sollen aber nicht mehr bis 21 Uhr dauern, sondern nur bis 20 Uhr. Die Forderung hatten die Verbände zwar kürzlich beim «Runden Tisch» des Kantons zu den Ladenöffnungszeiten eingebracht, allerdings ohne Erfolg. Deshalb gelangen sie nun zusammen mit den Einkaufszentren und den Grossverteilern direkt an die Kantonsräte. In einem Brief fordern sie die Parlamentarier dazu auf, die Motion nur teilweise zu überweisen. Damit, so die Hoffnung, können die unbestrittenen Änderungen (werktags bis 19 Uhr und samstags bis 17 Uhr) weiter verfolgt und gleichzeitig die Frage der Abendverkäufe geklärt werden.

Angst vor einem Rückschritt

Der Verzicht auf einen Abendverkauf bedeute einen Rückschritt, argumentieren City Vereinigung und Wirtschaftsverband. Dies auch deshalb, weil die heutige Regelung mit zwei Abendverkäufen den Gemeinden und Geschäften einen gewissen Spielraum bietet. So ist beispielsweise in der Luzerner Altstadt vor allem der Abendverkauf am Donnerstag beliebt, während in den grossen Einkaufszentren eher der Freitagabend gut läuft. Würde mit der neuen Regelung beispielsweise der Freitag zum offiziellen Abendverkaufs-Tag definiert, wäre dies für die Luzerner Altstadt-Geschäfte problematisch.

Stadt Luzern sistiert geplantes Tourismusrayon

Apropos Altstadt: Der geplante Tourismusrayon in der Innenstadt wird vorläufig sistiert, wie der Luzerner Stadtrat am Donnerstag mitteilt. Man wolle erst die Entwicklung auf kantonaler Ebene abwarten. Die oben erwähnte Motion im Kantonsrat erfülle denn auch die wichtigsten Forderungen der Stadt bezüglich Ladenöffnungszeiten. Sollte die Motion aber scheitern, so würde die Stadt den Pilotversuch mit einem Tourismusrayon sofort wieder aufnehmen, wie der Stadtrat betont.

Die Stadt plante mit dem Tourismusrayon eine Spezialzone in der Innenstadt, innerhalb derer die Geschäfte von verlängerten Tourismus-Öffnungszeiten profitieren könnten. Die speziellen Regelungen für touristische Geschäfte sind bereits im geltenden Ladenschlussgesetz festgehalten und ermöglichen zurzeit rund 40 Geschäften längere Öffnungszeiten am Abend und am Sonntag. Die vom Stadtrat geplante Ausdehnung auf die ganze Innenstadt war allerdings stark umstritten.