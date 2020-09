Lärmschutz auf der A2: Eich und Schenkon bekommen vor Bundesgericht teilweise recht Die Luzerner Gemeinden erzielen vor der höchsten richterlichen Instanz einen Erfolg. In Sachen Lärmschutzmassnahmen muss das Bundesverwaltungsgericht neu entscheiden.

Eine Lärmschutzwand an der A2 in Eich.

Nadia Schärli (17. August 2017)

(cpm/dlw) Die Gemeinden Eich und Schenkon haben sich vor Bundesgericht erfolgreich gegen den Bund gewehrt. Das Bundesgericht heisst eine Beschwerde der beiden Gemeinden sowie von Anwohnern gegen ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts gut.

Konkret geht es um den Lärmschutz an der A2 in Eich und Schenkon. Wie das Bundesgericht in seinem Urteil vom 17. August festhält, könnten neue Lärmschutzwände auf Schenkoner Gebiet wohl durchaus günstiger erstellt werden, also vom Bund dargestellt. Dieser hatte zwei Lärmschutzwände wegen zu hoher Kosten verworfen.

In Eich geht es um die Streitfrage, ob neben dem Einbau eines lärmarmen Strassenbelags weitergehende Massnahmen ergriffen werden müssen, um den von der Autobahn ausgehenden Verkehrslärm zu reduzieren. Im Fokus stehen die Gebiete Wigarte und Spillgässli. Das Bundesgericht hat sich wie die Vorinstanz mit der Frage befasst, inwieweit die heute bebauten Gebiete schon erschlossen waren, als 1985 das Umweltschutzgesetz in Kraft trat. Haben die nötigen Wasser- und Energieleitungen sowie eine hinreichende Zufahrt schon bestanden? Dies lässt sich offenbar nicht mehr genau rekonstruieren.

Das Bundesgericht sieht nun anders als die Vorinstanz die Beweislast beim Inhaber der Nationalstrasse: «Lässt sich das Fehlen der Erschliessung vor 1985 nicht mehr eindeutig feststellen, so bleibt es im Ergebnis bei der Lärmsanierungspflicht.» Dieses Ergebnis dränge sich umso mehr auf, als die Sanierung jahrzehntelang aufgeschoben worden und somit überfällig sei.

Durch das Urteil des Bundesgerichts muss sich nun das Bundesverwaltungsgericht als Vorinstanz erneut mit dem Fall befassen.

Folgt mehr...