Kolumne «Landauf, landab» Wie ich mich als Fasnachtsbanause outete – und damit eine Ständerätin verärgerte Unsere Redaktorin bezeichnete kürzlich den Fritschivater falsch. Was dies mit dem Mediengesetz zu tun hat, lesen Sie in der Landkolumne. Fabienne Mühlemann

Redaktorin Fabienne Mühlemann Bild: Pius Amrein

Die Luzerner Fasnacht ist heilig. Da darf man ja nicht die Zunft zu Safran mit einem Gewürz verwechseln, eine Guuggenmusig als Gugge bezeichnen oder sich beim Wort Huerenaff beschimpft fühlen. Das sind schliesslich feste Begriffe, wie ich als semifasnachtsbegeisterte Hinterländerin immer wieder lernen muss. So gibt es für Leute wie mich viele Fettnäpfchen. In ein solches bin ich kürzlich getreten.

Mit unserem LZ-Account habe ich einen Twitter-Post über den Fritschivater abgesetzt und damit die Stadtluzerner Ständerätin Andrea Gmür verärgert. «Fasnachtsfürst? Den gibt es nicht in Luzern», kommentierte sie den geteilten Beitrag. Gleichzeitig bewarb sie noch ein Ja für das Mediengesetz und eine bessere Ausbildung der Journis. Autsch! Blauäugig hatte ich für den Tweet einfach den Lead des Textes kopiert – und mich sogleich als Fasnachtsbanause geoutet.

Fasnachtsfürst? Den gibt es nicht in #Luzern. Höchste Zeit, dass mit einem #JazumMediengesetz auch in die Ausbildung der Journis investiert wird. Dem neuen Fritschivater und Zunftmeister der @Zunft_zu_Safran herzlichen Glückwunsch! https://t.co/c0u4C0XrI6 — Andrea Gmür (@AGmur) January 2, 2022

Ich geb’s zu: Ich war erst einmal an einem Fasnachtsumzug in der Stadt. Er war pompös, mit wunderbaren «Grende» und tollen Darbietungen. Da bin ich mir Einfacheres gewohnt. Im Hinterland besuche ich meist die Vorfasnachtspartys, wo mit hippen und einfachen Verkleidungen im Bravo-Hits-Zelt abgefeiert wird. Oder ich schaue mir die familiären Umzüge an, wo jede jeden kennt und man kurzerhand von einem Bekannten in einen Konfettiwagen geschmissen wird.

Da gibt’s zum Glück kaum Fettnäpfchen. Ausser man verwechselt vielleicht die Moorsträggele mit den Enzilochmanne:

Einmal mit Fell, einmal mit Tannenästen: die Moorsträggele (links) und die Enzilochmanne. Bilder: Philipp Schmidli

Ob ich damit auch jemanden in Bundesbern verärgert hätte? Jedenfalls entschuldige ich mich hiermit bei allen Fasnachtsfans, falls ich wieder mal den Fritschivater als Fasnachtsfürsten bezeichne. Vielleicht gibt’s bei einem Ja zum Mediengesetz ja tatsächlich noch eine Fasnachtsausbildung dazu.