Landwirtschaft Gegen Gesetze verstossen? Luzerner Regierungsrat weist Vorwürfe gegen Umweltdepartement zurück Es sind happige Vorwürfe, welche vier Schutzverbände im Sommer gegen das kantonale Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement erhoben haben. Nun reagiert der Regierungsrat auf die Anzeige – Massnahmen seien derzeit nicht nötig.

Güllen mit einem Schleppschlauch gehört zu den Massnahmen, welche im Kanton Luzern künftig vermehrt zum Einsatz kommen sollen. Bild: Pius Amrein

Ganze 32 Seiten lang ist die aufsichtsrechtliche Anzeige gegen das Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartements (BUWD) des Kantons Luzern, welche vier Umweltorganisationen Ende August 2020 eingereicht haben. WWF, Pro natura, BirdLife und Ärztinnen und Ärzte für den Umweltschutz werfen der Behörde vor, sie gehe nicht genügend gegen die hohen Ammoniak- und Phosphoremissionen vor. Auch die Umwelt- und Gewässerschutzgesetze sowie die Luftreinhalteverordnung würden nicht eingehalten und deren Vollzug «systematisch verschleppt». Dadurch sei die Gesundheit der Bevölkerung gefährdet.

Nun hat der Regierungsrat auf die happigen Vorwürfe reagiert. Aufsichtsrechtliche Massnahmen seien «nicht angezeigt», wie er am Donnerstag mitteilt. Konkret sei die Anzeige nicht durch einen Entscheid zu erledigen. Zu diesem Schluss kommt das Gremium, nachdem es das BUWD zu einer Stellungnahme aufgefordet hatte.

Ziele könnten mit aktuellen Massnahmen erreicht werden

In seiner Mitteilung räumt der Regierungsrat jedoch ein, dass die hohen Emissionen, welche die tierintensive Landwirtschaft im Agrarkanton Luzern verursacht, im Widerspruch zu den Umweltzielen stehen. Und dass Handlungsbedarf bestehe. So hat er jüngst Massnahmen in der Landwirtschaft verschärft, beispielsweise mit dem Teilplan Ammoniak oder dem Phosphorprojekt III. Die gesetzlich vorgeschriebenen Ziele könnten mit den laufenden und den geplanten Massnahmen erreicht werden, so der Regierungsrat.

Im Vollzug stehe der Kanton aber zunehmend im Spannungsfeld der Interessen der Landwirtschaft und der Umweltverbände. Wie schwierig die Situation ist, zeigte sich wenige Tage vor der Anzeige gegen das BUWD. Ebenso im vergangenen August gingen 145 Bauern juristisch gegen das Phosphorprojekt III vor, respektive gegen die dazugehördende Verordnung. Dieses Verfahren sei derzeit noch hängig.

Update folgt...