Video

Lang lebe der König: So feierten die Fans ihren Chrigu!

Es ist der Höhepunkt seiner langen Karriere, der Königstitel: Der Berner Christian Stucki bezwang am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Zug am Sonntag im Schlussgang den Luzerner Joel Wicki. Am Abend liess er sich von seinen Fans so richtig feiern.