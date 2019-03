Lange Schlangen vor Essensständen in der Swissporarena: Das sagt der FC Luzern FCL-Fans sind bei Heimspielen oft mit langen Warteschlangen vor den Verpflegungsständen konfrontiert. Aus baulichen Gründen werde es nie möglich sein, diese zu vermeiden, sagt deren Betreiberin, die Migros. Nun nimmt der FC Luzern dazu Stellung. Lucien Rahm

Seit Jahren müssen die Besucher von FCL-Heimspielen auf der Gegentribüne vor dem Anpfiff und in der Pause relativ lange anstehen, um an ihre Verpflegung zu gelangen. Im Interview mit unserer Zeitung hat der Chef der Migros Luzern dazu Stellung genommen. Die Migros ist in der Swissporarena fürs Catering zuständig. «Aus baulichen Gründen wird es nie möglich sein, Warteschlangen zu vermeiden», sagte Migros-Chef Felix Meyer. Nun äussert sich auch der FC Luzern zum Problem.

FCL-Medienchef Markus Krienbühl. (Bild: Urs Flüeler/Keystone, Luzern, 18. Februar 2019)

Das die baulichen Gegebenheiten einen flüssigeren Ablauf bei der Verpflegung der Fussballfans verunmöglicht, sieht auch der FCL so. «Die Platzverhältnisse erschweren eine optimale Bewirtschaftung der Fans», schreibt FCL-Mediensprecher Markus Krienbühl auf Anfrage.

Zwar sei die Errichtung weiterer Essensständen geprüft worden. Doch aufgrund der Sicherheitsvorschriften in den Stadiongängen seien «weitere Massnahmen nicht möglich».

Die Idee, die Situation mit mobilen Verpflegungsständen zu entschärfen, werde durch die Migros zwar bereits umgesetzt – allerdings nur vor dem Stadion. Im Innern seien auch solche aus Platzgründen und aufgrund der Sicherheit nicht möglich.

Für die Innenbereich sind derzeit also keine weiteren Massnahmen geplant. Doch Krienbühl schreibt: «Die Situation wird laufend analysiert und allenfalls werden mögliche Verbesserungen vorgenommen.»