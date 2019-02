Langläuferin Nadine Fähndrich ist Luzerner Sportlerin 2018 Die IG Sport Luzern hat Langläuferin Nadine Fähndrich aus Eigenthal zur Sportlerin des Jahres 2018 gekürt. Ausgezeichnet als Nachwuchssportlerin wurde eine Meggerin, deren Premiere im Ruderboot noch gar nicht so weit zurückliegt. Evelyne Fischer

Von Langläuferin Nadine Fähndrich wurde an der Sportpreisverleihung eine Videobotschaft ausgestrahlt. (Bild: Pius Amrein, Luzern, 20. Februar 2019)

Sie war der grosse Star des Abends – und die grosse Abwesende: Nadine Fähndrich (23) aus Eigenthal ist am Mittwoch von der IG Sport Luzern zur Sportlerin des Jahres gekürt worden. Den Pokal konnte die Profi-Langläuferin aber nicht persönlich entgegen nehmen: Sie weilt derzeit an der nordischen Ski-WM im österreichischen Seefeld. Heute im Sprint gilt sie als Anwärterin auf einen Platz im Halbfinal.

Vater Kurt Fähndrich erhielt stattdessen die Trophäe («Nadine arbeitet hart und fokussiert, sie ist derzeit wohl in der Form ihres Lebens»), die Sportlerin selbst meldete sich per Videobotschaft: Die Auszeichnung sei «eine riesige Ehre und eine grosse Wertschätzung», «mega cool». Der Preis wurde von Olympiasieger Mario Gyr überreicht, der Ruderer war Teil der achtköpfigen Jury.

Spontanes Ständchen fürs Geburtstagskind

Ebenfalls für den Titel des «Sportler des Jahres» nominiert waren Eisschnellläufer Livio Wenger aus Schenkon sowie Schwinger Joël Wicki aus Sörenberg. Sie landeten auf dem zweiten respektive dritten Rang. Wicki feierte am Mittwoch seinen 22. Geburtstag. Er durfte sich nicht nur über ein Ständchen der Anwesenden freuen, sondern erhielt von Tele 1-Moderatorin Fabienne Bamert gar eine Zuger Kirschtorte geschenkt. Quasi als Wink mit dem Zaunpfahl fürs Eidgenössische Schwing- und Älplerfest in Zug.

Pius Kaufmann, Präsident der Sportförderkommission des Kantons Luzern, übergab die Pokale in der Kategorie «Nachwuchssportler/in». Den Titel sicherte sich Lisa Lötscher, Ruderin aus Meggen, vor Dominic Tamsel, Kunstturner aus Malters (rechts), und Joël Lütolf, Skirennfahrer aus Sempach. (Bild: Pius Amrein, Luzern, 20. Februar 2019) Tele 1-Moderatorin Fabienne Bamert im Gespräch mit Max Plüss aus Meggen. Der Gründer der «Spitzenleichtathletik Luzern» hat den Anerkennungspreis erhalten. (Bild: Pius Amrein, Luzern, 20. Februar 2019) Schwinger Joël Wicki aus Sörenberg (Mitte) war in der Kategorie «Sportler/in des Jahres» nominiert. Kurt Fähndrich (rechts), Vater von Langläuferin Nadine Fähndrich, nahm deren Preis entgegen. Stephan Zopfi vertrat den Schenkoner Eisschnellläufer Livio Wenger. Tele 1-Moderatorin Fabienne Bamert führte durch den Abend. (Bild: Pius Amrein, Luzern, 20. Februar 2019) Kurt Fähndrich (links), Vater von Langläuferin Nadine Fähndrich, nimmt deren Preis entgegen. Überreicht wird dieser von Olympiasieger und Ruderer Mario Gyr. (Bild: Pius Amrein, Luzern, 20. Februar 2019) Tele 1-Moderatorin Fabienne Bamert im Gespräch mit Lisa Lötscher, Ruderin aus Meggen (links), Joël Lütolf, Skirennfahrer aus Sempach (Mitte) und Dominic Tamsel, Kunstturner aus Malters (rechts). (Bild: Pius Amrein, Luzern, 20. Februar 2019) Fredi Stalder aus Kriens (links) ist von Urs Dickerhof, Präsident der IG Sport Luzern, für seine Verdienste im Bereich der Leichtathletik als «Ehrenamtlicher des Jahres» ausgezeichnet worden. (Bild: Pius Amrein, Luzern, 20. Februar 2019) Gesundheits- und Sozialdirektor Guido Graf bei seinem Grusswort. (Bild: Pius Amrein, Luzern, 20. Februar 2019) Die alljährliche Sportpreisverleihung des Kantons Luzern fand im Kantonsratssaal statt. (Bild: Pius Amrein, Luzern, 20. Februar 2019) Max Plüss aus Meggen, Gründer der «Spitzenleichtathletik Luzern», freut sich über den Anerkennungspreis. Ebenfalls nominiert waren der Interclub Frauen vom Tennisclub Sursee (links im Bild Präsident Markus Niffeler) und der Horwer René Fischer, Präsident des Stiftungsrates des See-Clubs Luzern. (Bild: Pius Amrein, Luzern, 20. Februar 2019) 9 Bilder Luzerner Sportpreisverleihung: Das sind die geehrten Sportler

Auch in einer zweiten Kategorie trumpfte eine Frau gross auf: Die Meggerin Lisa Lötscher (18) vom See-Club Luzern wurde als Nachwuchssportler des Jahres geehrt – eine Auszeichnung, die Nadine Fähndrich vor zwei Jahren erhalten hatte. Lötscher ist Juniorenweltmeisterin im Doppelvierer. Das Verblüffende: Erst vor fünf Jahren sass sie zum ersten Mal in einem Ruderboot. Der zweite Platz ging an Kunstturner Dominic Tamsel aus Malters, auf dem dritten Rang landete Skirennfahrer Joël Lütolf aus Sempach.

Zwei Auszeichnungen für Verdienste im Bereich der Leichtathletik

Der Krienser Fredi Stalder (62) wurde als Ehrenamtlicher des Jahres für seine Verdienste im Leichtathletik-Bereich ausgezeichnet, vor dem Luzerner Heinz Grittner, dem ersten Profi-Trainer des See-Clubs Luzern, und Heinz Schaffner aus Horw, einstiger Präsident der Fechtgesellschaft Luzern.

Der Anerkennungspreis ging an Max Plüss (69) aus Meggen, Gründer von «Spitzenleichtathletik Luzern». Mit dem zweiten respektive dritten Platz mussten sich der Horwer René Fischer, Präsident des Stiftungsrates des See-Clubs Luzern, und der Interclub Frauen des Tennisclubs Sursee begnügen.

Die Verleihung fand zum fünften Mal im Kantonsratssaal statt, die 120 Plätze sowie jene auf der Tribüne waren gut gefüllt. In vier Kategorien wurden insgesamt 16'000 Franken verteilt. Gesundheits- und Sozialdirektor Guido Graf betonte den Wert des Teamgeistes: Die besten Coaches seien immer noch die Sportler selber. «Sie wissen genau, dass ihr Talent alleine nicht reicht. Es braucht auch eine hervorragende Psyche sowie gute Vorbereitung.» Und damit ein entsprechendes Umfeld.

«Nur, wenn alles zusammenpasst, reicht es zum Sieg.»