Langnau bei Reiden Nach Verkehrsunfall auf Autobahnausfahrt Reiden: Polizei sucht Zeugen Am Freitag hat sich auf der Autobahnausfahrt in Reiden ein Auffahrunfall ereignet. Die Luzerner Polizei sucht den Unfallverursacher und Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben.

Der Unfall ereignete sich am Freitagabend kurz nach 17 Uhr auf der Autobahn A2. Wie die Luzerner Polizei in einer Medienmitteilung schreibt, fuhr ein Lenker mit seinem Auto auf der Autobahn in Fahrtrichtung Süden. Er verliess die Autobahn bei Reiden. Auf der Ausfahrt stoppte er sein Auto. Dabei fuhr ihm ein nachfolgender Autofahrer mit der Front in das Heck seines Fahrzeuges. Verletzt wurde bei diesem Unfall niemand.

Die beiden Autofahrer vereinbarten, die Unfallstelle zu verlassen und abseits der Ausfahrt, am Strassenrand, die Personalien auszutauschen. Aus unbekannten Gründen fuhr der Unfallverursacher jedoch weiter und hielt nicht an. Er fuhr einen dunklen SUV. Der unbekannte Lenker war etwa 60 Jahre alt und sprach Mundart. Sein Auto müsste an der Front leicht beschädigt sein.

Die Luzerner Polizei sucht den unbekannten Unfallverursacher und Zeugen, welche zum Vorfall Angaben machen können. Hinweise sind bitte direkt an die Luzerner Polizei, Telefon 041 248 81 17, zu richten. (pw)