Lastwagen fährt wegen medizinischen Problems des Fahrers in Baum Ein 39-jähriger Mann ist am Freitagmorgen in Grosswangen wegen eines medizinischen Problems gegen einen Baum gefahren. Der Mann musste durch den Rettungsdienst hospitalisiert werden.

(Bild: Luzerner Polizei)

(sda)

Der Unfall ereignete sich um 10.20 Uhr, wie die Luzerner Kantonspolizei mitteilte. Der Chauffeur habe auf der Fahrt von Grosswangen in Richtung Kottwil aufgrund des medizinischen Problems die Herrschaft über sein Fahrzeug verloren. Der Lastwagen sei in der Folge von der Strasse abgekommen und frontal in einen Kirschbaum geprallt. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf rund 50'000 Franken beziffert.