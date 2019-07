Selbstunfall auf Autobahn in Sursee: Lastwagen kippt zur Seite – Chauffeur verletzt



Am Dienstagmorgen kurz nach 5 Uhr passierte in einem Baustellenbereich auf der Autobahn A2 in Sursee ein Selbstunfall eines Lastwagens. In der Folge überschlug sich dieser und kippte zur Seite. Der Chauffeur hat sich verletzt und wurde in ein Spital überführt.