Lastwagen reisst Signalisation auf der A2 bei Horw herunter – Autobahn gesperrt

Am Dienstagnachmittag hat ein Lastwagenfahrer mit seiner aufgestellten Ladebrücke eine Signalisation auf der Autobahn A2 in Richtung Luzern vor dem Spiertunnel in Horw beschädigt. Die Autobahn ist vorübergehend gesperrt.