Lastwagen und Auto kollidieren im Sonnenbergtunnel in Luzern Am Dienstagmorgen hat sich im Sonnenbergtunnel auf der Autobahn A2 eine Kollision zwischen einem Personenwagen und einem Lastwagen ereignet. Verletzt wurde niemand.

(pd/fmü) Kurz nach 10:30 Uhr am Dienstagmorgen fuhr ein unbekannter Lenker eines silbrigen Personenwagens auf der Autobahn A2 in Luzern in Fahrrichtung Süden. Im Sonnenbergtunnel kam es nach einem Spurwechsel zu einer Kollision mit einem Anhängerzug.

Der Lenker des silbrigen Autos fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Das Auto dürfte am Heck Beschädigungen aufweisen, heisst es in einer Medienmitteilung der Luzerner Polizei.

Die Polizei sucht Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben und Angaben zum gesuchten silbrigen Personenwagen machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 041 248 81 17 zu melden.