Lastwagen und Auto stossen im Chottenkreisel in Sursee zusammen – Polizei sucht Zeugen In Sursee ist es am Mittwochnachmittag zu einem Unfall gekommen. Der Hergang ist unklar.

Der Chottenkreisel in Sursee. (Bild: Roger Grütter, 16. April 2018)

(rem) Der Unfall ereignete sich laut Angaben der Luzerner Polizei am Mittwochnachmittag kurz vor 15.30 Uhr im Chottenkreisel in Sursee. Ein Lastwagen-Chauffeur fuhr von der Ringstrasse-Nord her in den Kreisel Chotten ein. Auf der Höhe der Ausfahrt Baselstrasse (Fahrtrichtung St. Erhard) kam es aus noch ungeklärten Gründen zu einer Kollision mit einem Auto, das gleichzeitig in den Kreisel fuhr.

Verletzt wurde beim Unfall niemand. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 10‘000 Franken.

Die Luzerner Polizei sucht Personen, welche den Unfall beobachtet und Angaben zum Unfallhergang machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 041 248 81 17 zu melden.