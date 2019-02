Lastwagenfahrerin prallt beim Spurenwechsel in Luzern in Auto

Eine 47-jährige Autofahrerin ist am Freitagmorgen in der Stadt Luzern nach der Kollision mit einem Lastwagen im Spital gelandet. Die Lastwagenfahrerin wollte die Spur wechseln und prallte dabei in den Personenwagen.