Lebhafter Jazz und mitreissende Salsa-Rhythmen an der Zuger Jazz Night Die diesjährige Zuger Jazz Night überzeugte mit facettenreicher Musik für Jung und Alt. Auch kulinarisch boten die Veranstalter ein breites Spektrum. Sina Engl

Die Zuger Altstadt stand in den vergangenen Tagen ganz im Zeichen des Jazz'. Hier abgebildet: die Musikschule Zug presents talents. (Bild: Stefan Kaiser, Zug, 30. August 2019)

Zum 28. Mal fand am vergangenen Donnerstag- und Freitagabend die Zuger Jazz Night statt. Bei schönem Wetter versammelten sich auch dieses Jahr wieder viele Besucher, um in der malerischen Zuger Altstadt gute Musik zu geniessen.

Auf der Hauptbühne am Landsgemeindeplatz wurde das Musikfest am Donnerstagabend von «Soundkitchen» aus der Schweiz eröffnet. Die Band spielte Stile von Jazz Funk zu Crossover Rock und lud die Zugerinnen und Zuger zum Mitklatschen und Tanzen ein. Auch auf den vier in der Altstadt verteilten kleineren Bühnen wurde grandios musiziert und die Stimmung war super. Elena Moczko aus Cham sagt:

«Die Jazz Night ist für mich der schönste kulturelle Anlass in Zug. Vor allem gefällt mir, dass alle Generationen vereint sind.»

Hochklassige Musik aus Lateinamerika

Von klassischem Jazz bis hin zu kubanischen Salsa-Rhythmen ist aber auch wirklich für jeden etwas dabei. «Die Musik ist an der Jazz Night immer sehr abwechslungsreich, das gefällt mir sehr», erklärt Eric Brändli aus Inwil. «Conexiòn Cubana» spielte um kurz nach 9 Uhr als zweite Gruppe auf dem Landsgemeindeplatz. Die Band aus Kuba ist laut dem Veranstalter «das Beste an Son-Cubano-Gruppen, das Kuba zu bieten hat.»

Die Musiker spielten zu dem sich rot färbenden Himmel über dem Zugersee und das Versprechen wurde gehalten. Die Besucherinnen und Besucher waren von der lateinamerikanischen Musik begeistert und immer mehr Musikfans fanden sich vor der Bühne, um zu den Salsa-Rhythmen zu tanzen.

Wem der eigentliche Jazz an einer Jazz Night aber nicht zu kurz kommen durfte, war unterdessen bei «The Fallen Heroes» oder «Ladwig's Dixieland-Kapelle» willkommen. Die beiden Bands tauchten die Stadt in lebhafte Jazzklänge. «Die kleinen Bühnen mitten in der Altstadt gefallen mir besonders gut», meint Severin Kurmann aus Walchwil, «hier ist die Stimmung immer so schön freundlich und gelassen». Um 23 Uhr wurden die Konzerte auf den Plätzen zwar still aber die traditionelle Round Midnight Jam Session im Casino lud noch bis spät in die Nacht zum Verweilen ein.

Musikschule Zug spielte am Freitag

Auch am Freitag bot die Jazz Night ein abwechslungsreiches Programm. Auf dem Gerbiplatz präsentierte die Musikschule Zug ihre jungen Talente und auch auf dem Landsgemeindeplatz war eine Zuger Band zu sehen. «‹Jorge's Conexiòn› war mein persönliches Highlight», meint Nicolett Theiler, Vorsitzende des Vereins Jazz Night Zug. «Es war einfach ein toller Auftritt!» Neben den zwei Zuger Auftritten ging das Programm an diesem Freitagabend mit den Bands «SanfonArt», «Ignaz Netzer & Werner Acker» und «Cuckoo» aber auch weit über die Kantons- und Landesgrenze hinaus.

So abwechslungsreich wie die Musik war auch das kulinarische Angebot an der diesjährigen Jazz Night. Von traditioneller Bratwurst mit Pommes bis hin zu indischem Linsen Curry, griechischem Gyros und belgischen Waffeln kam auch beim Essen jeder auf seinen Geschmack. Die Jam Session mit «Little Chevy» rundete den Freitagabend ab und bildete einen würdigen Abschluss für die diesjährige Jazz Night.