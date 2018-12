Rezept Leckerli-Mousse Zutaten für 4 Personen Susanne Balli

160 g Basler Leckerli

1 dl roter Portwein oder Saft von 2 Mandarinen

25 g Butter, weich

1,8 dl Rahm, steif geschlagen

Zubereitung

2 Stück Basler Leckerli für die Verzierung beiseite stellen. Den Rest grob hacken. Portwein in eine Schüssel geben, mit den Leckerli-Stückchen mischen, zugedeckt zirka 30 Minuten einweichen. Butter beigeben und alles fein pürieren. Den Schlagrahm sorgfältig unter die Masse ziehen. Mousse in einen Spritzsack mit gezackter Tülle (Ø ca. 12 mm) geben und rund 1 Stunde kühl stellen. Leckerli-Mousse in kleine Tassen oder Dessertschalen spritzen. Beiseite gestellte Leckerli diagonal halbieren und mit dem Mousse servieren. (sb)