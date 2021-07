Legislatur-Halbzeitbilanz Regierung sieht den Kanton Luzern trotz Pandemie «auf Kurs» Die Luzerner Regierung zieht nach zwei Jahren der laufenden Legislatur Bilanz und sagt, sie habe die wichtigen Projekte trotz Mehraufwand wegen der Coronakrise weiterverfolgen können.

Die Luzerner Regierung (v.l.): Sozial- und Gesundheitsdirektor Guido Graf, Finanzdirektor Reto Wyss, Sicherheitsdirektor Paul Winiker, Regierungspräsident und Bildungs- und Kulturdirektor Marcel Schwerzmann, Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdirektor Fabian Peter. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 20. März 2020)

Der 1. Juli als erster Amtstag des neuen Luzerner Regierungspräsidenten Marcel Schwerzmann ist gleichzeitig der Start zur zweiten Hälfte der vierjährigen Legislatur. Deshalb zogen die fünf Exekutivmitglieder am Donnerstagnachmittag im Kantonsratssaal Bilanz über die vergangenen zwei Jahre – und blickten in die Zukunft. Obwohl die Regierung zur Bewältigung der Coronakrise kurzfristig Mittel und Ressourcen habe aufwenden müssen, seien Verzögerungen in wichtigen Aufgabengebieten verhindert worden, sagte der parteilose Schwerzmann, seit zwei Jahren Vorsteher des Bildungs- und Kulturdepartements.

Die Planungen für die grossen Infrastrukturprojekte Verwaltungszentrum am Seetalplatz, Campus in Horw, Sicherheitszentrum in Rothenburg und verschiedene Erweiterungen von Schulbauten seien nämlich «auf Kurs. Es gibt bei keinem dieser Projekte einen kritischen Rückstand», so der frühere Finanzdirektor, der drei grosse Handlungsfelder ausmacht: den sozialen Wandel begleiten, den digitalen Wandel gestalten und den Klimawandel bewältigen.

Hohe Investitionen in Schutzprojekte und Strassen

Dass die Herausforderungen zu meistern sind, glauben neben Schwerzmann auch Sozial- und Gesundheitsdirektor Guido Graf, Finanzdirektor Reto Wyss (beide CVP), Justiz- und Sicherheitsdirektor Paul Winiker (SVP) sowie Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdirektor Fabian Peter (FDP). So kündete Peter an, die Regierung werde den in seinem Departement ausgearbeiteten Planungsbericht zur Klima- und Energiepolitik in diesem Herbst verabschieden können, und die 165 beziehungsweise knapp 200 Millionen Franken teuren Hochwasserschutzprojekte an der Kleinen Emme und an der Reuss würden weiter vorangetrieben.

Auch im Strassenbau wird viel investiert: Die 88 bestehenden Projekte werden 262 Millionen Franken verschlingen. Darunter befinden sich die Kosten von 53 Millionen für Sanierung des Rängglochs und die vom Volk bereits bewilligten 26 Millionen für den Ausbau der Lammschlucht. Viel vor hat auch das Justiz- und Sicherheitsdepartement (JSD). Ein Meilenstein sei der Bau des Sicherheitszentrums in Rothenburg mit einer gemeinsamen Einsatzleitzentrale für die Kantone Luzern, Ob- und Nidwalden, sagte JSD-Vorsteher Paul Winiker. Insgesamt, resümierte Marcel Schwerzmann, sei der Kanton Luzern ausgangs der Pandemie «finanziell solid, strukturell schlank und organisatorisch gut aufgestellt, um die absehbaren Aufgaben zu bewältigen». Die Regierung gehe die Herausforderungen deshalb «mit begründeter Zuversicht, aber auch mit grossem Respekt» an.

35 Prozent der Luzerner sind zweimal geimpft

Kurzfristig gelte es, die Durchimpfungsrate zu steigern, sagte Gesundheitsdirektor Guido Graf. Im Kanton Luzern sind inzwischen 50 Prozent der Bevölkerung einmal und 35 Prozent zweimal geimpft. Graf erwartet im Bereich der psychischen Gesundheit steigende Kosten – «für die Bewältigung pandemiebedingter Krisen bei jüngeren, aber auch erwachsenen Personen».

Als positiv beurteilen Fabian Peter und Reto Wyss die Aussichten für die Wirtschaft, die von Bund und Kanton zusammen inzwischen mit mehr als einer Milliarde Franken unterstützt wurde: Sinkende Arbeitslosigkeit, weniger Menschen in Kurzarbeit, Industrie, Bau und Detailhandel im Aufwind. Weiterhin gross seien die Herausforderungen in der Tourismusbranche, insbesondere in der auf ausländische Gäste angewiesenen Stadt Luzern, sagte Peter.

Als «sehr gut gerüstet für die Zukunft» bezeichnet Wyss den Kanton im Bereich des digitalen Wandels. Das habe sich bereits am Anfang der Pandemie gezeigt, als drei Viertel der Verwaltungsangestellten sofort ins Homeoffice wechseln konnte.