Rezept Leichte Quarktorte Zutaten für eine Springform von 26 cm Ø

Für den Tortenboden

1 EL Butter

Für den Teig

1 Tasse (zirka 2,5 dl) Mehl

½ Päckli Backpulver

5 EL Zucker

1 Prise Salz

2 Eier

2 EL Milch

7 EL Butter (geschmolzen)

6 EL Konfitüre nach Belieben (Süssorangen, Erdbeer, Johannisbeergelée)

Für die Quarkcrème

3 Eigelb

150 g Zucker

1 Päckli Vanillezucker

250 g Magerquark

0,5 dl Milch

0,5 dl Orangensaft

Ein Spritzer Zitronensaft

7 Blatt Gelatine

2,5 dl Halbrahm, geschlagen

3 Eiweiss, steif geschlagen

Zubereitung

Springform einfetten. Für den Teig Mehl, Backpulver, Zucker und Salz in Schüssel vermengen. Eier, Milch und Butter dazugeben und zu einem Teig zusammenfügen. Teig auf bemehlter Unterlage rund auswallen und in die Form geben. Bei 180 Grad im Ofen zirka 20 Minuten backen. Aus dem Ofen nehmen und in der Form auskühlen lassen. Den Rand der Springform lösen und mit einem grossen Messer den gewölbten Teil des Tortenbodens abtrennen.

Für die Crème die Eigelbe mit dem Zucker und Vanillezucker schaumig rühren. Magerquark, Milch, Orangen- und Zitronensaft zufügen und verrühren. Gelatineblätter in kaltem Wasser aufweichen. 2 EL Wasser in Pfännchen aufkochen, Gelatineblätter ausdrücken und unter Rühren ins Pfännchen geben, bis sie aufgelöst sind. Vom Herd nehmen, etwas von der Quarkmasse zur Gelatine geben; dabei kräftig umrühren. Die Quark-Gelatinemasse in die übrige Quarkcrème geben. Sobald die Creme etwas eindickt, Schlagrahm und Eischnee unter die Masse ziehen. Den Teigboden mit Erdbeerkonfitüre bestreichen. Den Ring der Springform wieder um den Teigboden legen, die Quarkcrème auf den Teigboden in die Form giessen. Mit dem Spachtel glatt streichen und zugedeckt mindestens zwei bis drei Stunden kühl stellen. Springform sorgfältig öffnen und entfernen. Torte auf Platte geben. Sie kann nach Belieben verziert werden.