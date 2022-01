U20 Leistungsjunkies Kann man ohne Koffein überhaupt funktionieren?

Jana Marti, 19, Kantonsschule Willisau Bild: PD

«Schon wieder hier?» Vor dem Kühlschrank stehend, stelle ich mir diese Frage. Nach meinem Morgenkaffe und dem Mate-Tee am Mittag steht jetzt das Nachmittags-Energy an. Willenlos folge ich diesem Ablauf. Und täglich grüsst das Murmeltier.

Wer kennt sie nicht? Diese traurigen Gestalten morgens an der Bushaltestelle. Mit ihrem Lebenselixier stehen sie da, umklammern es, als wäre es ihre letzte und einzige Hoffnung, den Tag zu überstehen (ist es auch).

Früher habe ich auf diese Menschen herabgesehen. Tag ein Tag aus im gleichen ermüdenden Hamsterrad gefangen. Immer schneller, immer besser. Maximale Leistung. Irgendwie traurig.

Stand heute? Ohne meinen Morgenkaffee (oder zwei) spreche ich nicht, und das Energy nach der Schule ist praktisch Pflichtprogramm. Dabei schmeckt mir das Zeugs nicht mal. Viel zu bitter, viel zu süss. Und ungesund ist es allemal. In 20 Jahren wird es sich rächen. Hab’s gegoogelt. Diabetes, Karies und Übergewicht vom Energy, Herz-Kreislauf-Erkrankungen vom Koffein. Nichts hilft.

Ich brauch’s trotzdem, sagt zumindest mein Körper. Er ist müde. Vor mir ein ganzer Haufen Arbeit. Peinlich berührt stelle ich fest, dass ich zu einem dieser Leistungsjunkies geworden bin. Willkommen im 21. Jahrhundert.

Was mach ich nun dagegen? Mache ich überhaupt was? Schuld an dieser Situation bin sowieso nicht ich. Die Kanti war’s. Was soll ich sonst auch tun? Viel zu viele Prüfungen, viel zu wenig Zeit. Das Wochenende fest verplant für Nebenjob, Prüfungen, Freunde. Schlaf ist Zeitverschwendung. Schlafend kriegt man keine guten Noten, keinen Lohn, pflegt man keine Freundschaften.

Also doch. Energy auf, Koffein rein. Irgendwann wird’s auch wieder ohne gehen. Heute nicht. (Morgen vielleicht.)