Leitartikel zur Abstimmung in der Stadt Luzern Der Ausbau des Luzerner Velonetzes ist nötig – aber teuer Der Weg zum lückenlosen Velonetz in der Stadt Luzern ist noch weit – und deutlich kostspieliger als die 20 Millionen, über die jetzt abgestimmt wird. Robert Knobel

Die Lobby-Organisation Pro Velo veröffentlichte kürzlich das Resultat einer Online-Umfrage zur Velofreundlichkeit von Städten. Luzern kam – hinter Kriens – auf die Note 3,7, also ungenügend. Dies ist nicht überraschend. Die Luzerner Innenstadt ist für Velofahrerinnen und Velofahrer anspruchsvoll und gefährlich. Hinzu kommt die in jüngster Zeit erhebliche Zunahme des Veloverkehrs – die automatischen Velo-Zählstellen melden regelmässig Rekordzahlen. Immer häufiger kommt es zu Konflikten zwischen Velos und Autos, die sich gegenseitig behindern.

Abhilfe schaffen sollen separate Velospuren, die mindestens 1,8 Meter breit und möglichst getrennt vom übrigen Verkehr verlaufen. So soll man künftig gefahrlos mit dem Velo die Stadt durchqueren können. Die Stimmberechtigten der Stadt Luzern entscheiden am Sonntag über einen Kredit von knapp 20 Millionen Franken zur Errichtung solcher Velospuren.

Die Stossrichtung ist grundsätzlich richtig. Es braucht eine stärkere räumliche Trennung von Auto-, Velo- und Busverkehr, wenn man die immer vielfältigeren Mobilitätsbedürfnisse unter einen Hut bringen will.

Allerdings sollte man sich keine Illusionen machen: Die 20 Millionen werden niemals ausreichen, um Luzern zur Velostadt zu machen – auch wenn der Stadtrat im Abstimmungsbüchlein euphorisch ein «Velohauptroutennetz 2033» von 27 Kilometern Länge anpreist. Ein externes Gutachten, das die Stadt in Auftrag gegeben hat, schätzt die Gesamtkosten für ein solches Netz auf rund 40 Millionen Franken, davon allein 10 Millionen für den Bau einer neuen Fuss-/Velobrücke über die Reuss beim Reusszopf. Hinzu kämen Kosten für die Umgestaltung von Kreuzungen und Massnahmen auf Kantonsstrassen.

Im Kredit von 20 Millionen Franken, der jetzt zur Debatte steht, ist erstens die Projektierung der erwähnten Reussbrücke enthalten, zweitens die Realisierung von separaten Velospuren auf rund 30 Strassenabschnitten. Dabei handelt es sich aber keineswegs um die gefährlichsten Stellen der Stadt. Umgebaut werden sollen nur Gemeindestrassen, also mehrheitlich Neben- und Quartierstrassen, die heute schon vergleichsweise velofreundlich sind.

Dort, wo der Handlungsbedarf am dringendsten wäre, etwa auf der Strecke Luzernerhof-Bahnhofplatz oder am Bundesplatz, sind vorerst keine Verbesserungen geplant. Da es sich um Kantonsstrassen handelt, kann die Stadt dort nicht in Eigenregie Massnahmen ergreifen. Für ein lückenloses Velonetz braucht es aber den Einbezug von Hauptachsen. Für sein «Velohauptroutennetz 2033» hat der Stadtrat deshalb auch einige Kilometer auf Kantonsstrassen vorgesehen – verbunden mit der Hoffnung, man werde sich mit dem Kanton irgendwie einigen können. Innert zehn Jahren, wie vom Stadtrat versprochen, lässt sich das alles aber kaum umsetzen.

Anspruchsvoll ist dieser Zeitplan aber selbst auf den stadteigenen Strassen. Um Platz für die Velospuren zu schaffen, schlägt das Gutachten einen grossflächigen Abbau von Autoparkplätzen vor. Das birgt viel Konfliktpotenzial. Die Stadt wiegelt zwar ab und spricht nur von «Vorschlägen», die es in jedem Einzelfall kritisch zu prüfen gelte. Tatsächlich muss man sich in jedem Einzelfall gut überlegen, ob solche Eingriffe auf Quartierstrassen für eine vergleichsweise bescheidene Verbesserung gerechtfertigt sind, wenn der Handlungsbedarf anderswo viel dringender wäre. Oder anders: Es droht Flickwerk.

Der 20-Millionen-Kredit für Quartier- und Nebenstrassen ist ein erster, sinnvoller Schritt hin zur Velostadt Luzern. Für einen Quantensprung wird es aber noch deutlich mehr brauchen.