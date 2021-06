Leitartikel Luzerner Parkplatz-Abstimmung: Die Zügel straffer anziehen ist nötig – aber mit Augenmass Weniger Autos in der Stadt Luzern? Mit der Annahme der Gegenvorschläge zum Parkkarten- und zum Parkplatzreglement am 13. Juni wählen die Stimmberechtigten einen pragmatischen Weg. Roman Hodel Hören Merken Drucken Teilen

Zwei Vorlagen, zwei Vorschläge – bei der Stadtluzerner Parkplatz-Abstimmung vom 13. Juni ist es nicht einfach, den Überblick zu behalten. Es gibt kein Ja oder Nein zum Parkkarten- und zum Parkplatzreglement, sondern je zweimal Ja. So will es das konstruktive Referendum. Erschwerend hinzu kommt: Beide Varianten wollen die Zügel bei der Autoparkierung straffer ziehen und beide Komitees heissen ähnlich – das Bürgerliche mit FDP, CVP, SVP, GLP und Verbänden wie der City-Vereinigung wirbt «für den fairen Parkplatzkompromiss» und meint damit die Gegenvorschläge; jenes von SP, Grünen sowie Verbänden wie VCS und WWF steht «für eine moderne und ökologische Parkplatzpolitik» und somit für die von der rot-grünen Parlamentsmehrheit verschärften Vorlagen des Grossen Stadtrats. Dabei gibt es sehr wohl Differenzen, entscheidende sogar. Deshalb lohnt es sich, genau hinzuschauen.

Parkplätze in der Sempacherstrasse in Luzern. Archivbild: Dominik Wunderli

Die Vorlagen des Grossen Stadtrats gehen klar weiter als der Entwurf des Stadtrats. Darin finden sich durchaus Verschärfungen, die begrüssenswert sind. So benötigen Bezüger von Dauerparkkarten – Anwohnende und Geschäfte – gemäss Vorlage Parkkartenreglement des Grossen Stadtrats in allen Zonen einen Berechtigungsnachweis, wonach ihnen in der eigenen Liegenschaft kein privater Parkplatz zur Verfügung steht. Der Gegenvorschlag will dies nicht in allen Zonen; und Geschäfte sind nicht explizit erwähnt. Fragwürdig ist hingegen die geplante Erhöhung der Parkkarten-Jahresgebühr für Anwohnende und Geschäfte in allen Zonen von heute 600 auf 800 Franken. Luzern ist schon heute die zweitteuerste unter den zehn grössten Schweizer Städten. Klar, für 800 Franken erhält man in der Stadt niemals einen privaten Parkplatz. Nur ist ein solcher dafür garantiert. Irritierend ist bloss, dass selbst Bürgerliche, die nun mit ihrem Gegenvorschlag die Erhöhung bekämpfen, einst anders dachten. So geht der Aufpreis auf einen Antrag der vorberatenden Baukommission zurück – bis auf ein Mitglied waren alle dafür, also auch Bürgerliche.

Zu viele Quartiere in den gleichen Topf geworfen

Ebenfalls nachvollziehbare Ergänzungen enthält der Vorschlag des Grossen Stadtrats zum Parkplatzreglement. Etwa jene, wonach neue private Parkplätze mit einer Ladestation für E-Fahrzeuge oder mit einer entsprechenden Vorkehrung auszustatten sind. Im Gegenvorschlag steht dazu nichts. Doch auch hier schiesst die Vorlage letztlich über das Ziel hinaus – zum Beispiel bei der Verschärfung der mindestens respektive maximal zu erstellenden Anzahl Parkplätze pro neue Wohnung. So wären in der Zone 3, zu der neu fast alle Aussenquartiere gehören, noch 0,2 bis 0,5 Parkplätze pro Wohnung erlaubt statt 1 wie heute. Es ist realitätsfremd, City-nahe Quartiere im Talboden mit solchen an Rand- und Hanglagen in einen Topf zu werfen. Der Gegenvorschlag ist mit 0,3 bis 0,7 Parkplätzen pro neue Wohnung moderater, sorgt aber ebenfalls für eine Reduktion.

Freipass für den Stadtrat ist unverständlich

Definitiv stossend an beiden Vorlagen des Grossen Stadtrats ist aber der Freipass für den Stadtrat. Er könnte künftig in eigener Kompetenz die Parkgebühren um bis zu 50 Prozent erhöhen und die Zoneneinteilungen anpassen – ohne das Stadtparlament einzubeziehen. Mit dieser Ergänzung setzt sich der Grosse Stadtrat gleich selber schachmatt.

Neue Regeln für die Autoparkierung braucht's, das ist unbestritten

Es ist unbestritten, dass die Autoparkierung neu geregelt werden muss. Manche Regelungen haben mehr als 30 Jahre auf dem Buckel. Unbestritten ist auch, dass es Anpassungen braucht, um die klimapolitischen Ziele zu erreichen. Zumal wir noch nie so viele Menschen in und um Luzern waren wie heute – und noch nie so mobil. Wenn wir wollen, dass mehr Leute vom Auto auf ein anderes Verkehrsmittel umsteigen, dass der ÖV besser vorwärtskommt, dass die Stadt für jene erreichbar bleibt, die aufs Auto angewiesen sind, müssen wir handeln. Doch das geht auch mit Augenmass. Die Gegenvorschläge ziehen die Schraube zwar an, aber pragmatisch. Und sie sind immerhin im Rahmen eines partizipativen Prozesses des Stadtrats mit Beteiligung aller Parteien und vieler Interessengruppen entstanden.

Etwas Gutes hat das konstruktive Referendum schon jetzt. Es geht am 13. Juni nicht um alles oder nichts. Egal wie die Stimmberechtigten entscheiden, Luzern erhält zwei neue Reglemente. So viel ist sicher.