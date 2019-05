Lieferwagen macht sich auf Rastplatz in Knutwil selbständig – zwei Verletzte

Auf dem Rastplatz Knutwil an der Autobahn A2 wurden am Freitag zwei Personen in der Türe eines Lieferwagens eingeklemmt. Der Lieferwagen hatte sich zuvor selbständig gemacht. Zwei Rettungshelikopter standen im Einsatz.