Lilu Besucherrekord am Lichtfestival in Luzern Rund 110‘000 Personen besuchten vom 6. bis 16. Januar die dritte Ausgabe des Lilu Lichtfestivals Luzern. Die Verantwortlichen ziehen eine positive Bilanz.

Der Lilu-Rundgang mit 21 Lichtinstallationen in der Stadt Luzern, die Lichtshows sowie die Konzerte des Rahmenprogramms lockten viele Interessierte an. Wie der Verein Lichterfestival Luzern in einer Mitteilung schreibt, ging die dritte Ausgabe des Lilu Lichtfestival Luzern am Sonntag mit einem neuen Besucherrekord zu Ende.

Gemäss Mitteilung zogen die Lichtshows in der Hofkirche Luzern sowie im Casineum rund 17’000 Zuschauerinnen und Zuschauer an.

Ausschnitte aus dem Programm Wonders in der Hofkirche. Video: René Meier

Für die geführten Lilu-Rundgänge, auf denen viele Hintergrundgeschichten zu den beteiligten Künstlerinnen und Künstlern und ihren Installationen zu hören waren, wurden 660 Tickets verkauft.

Aufgrund der Pandemie und der damit einhergehenden Planungsunsicherheit war die Durchführung des Anlasses dieses Jahr für alle Beteiligten eine besondere Herausforderung, wie der Verein schreibt. «Auch Dank der ausgezeichneten Zusammenarbeit mit Stadt und Kanton Luzern und der Unterstützung durch unsere Partner und vielen Helferinnen und Helfern dürfen wir heute eine sehr positive Bilanz ziehen», freut sich Festivaldirektor Thomas Fritschi in der Mitteilung. Das nächste Lilu soll vom 12.-22. Januar 2023 stattfinden. (pl)