Lilu Heute Abend startet zum 3. Mal das Lichtfestival in Luzern – das müssen Sie vor dem Besuch wissen Für die dritte Ausgabe des Lichtfestivals wurde das Rahmenprogramm ausgebaut. Neben dem kostenlosen Rundgang will das Lilu mit fünf Livekonzerten Besucherinnen und Besucher anlocken.

Wo findet das Lichtfestival statt?

In der Stadt Luzern. Es gibt einen Rundgang zu 21 Lichtinstallationen in der Innenstadt. Der Rundgang dauert etwa zwei Stunden und ist selbstständig begehbar. Start ist am Torbogen beim Bahnhof Luzern. Das Ende ist bei der Villa Schweizerhof an der Haldenstrasse.

Rundgang zu den rund 20 Lichtinstallationen

Wann findet das Lichtfestival statt?

Täglich vom 6. bis 16. Januar, jeweils von 18 bis 22 Uhr.

Was kostet der Besuch des Lichtfestivals?

Der Rundgang ist kostenlos, ein Ticket ist nicht notwendig. Die Lichtshow «Wonders» in der Hofkirche kostet 15 Franken Eintritt. Die Shows beginnen täglich um 18.15, 19.15, 20.15 und 21.15 Uhr und dauern 30 Minuten. In der Hofkirche haben 250 Zuschauerinnen und Zuschauer Platz, 750 Bänke sind vorhanden. Ausgewählte Konzerte werden mit Musik von Organist Stéphane Mottoul begleitet. Die Hofkirche kann erst kurz vor Showbeginn betreten werden. Es gilt freie Platzwahl. Für Abonnentinnen und Abonnenten der «Luzerner Zeitung» gibt es vergünstigte Tickets.

Der Eintritt zur Lichtshow «Refrakto» im Casineum kostet 14 Franken inklusive Getränkebon. Die Shows beginnen täglich um 18.45, 19.45, 20.45 und 21.45 Uhr und dauern 15 Minuten. Tickets für den geführten Lilu-Rundgang kosten 20 Franken. Tickets gibt es Luzern Tourismus.

Was sind die Einlassbedingungen? Gibt es Zertifikatskontrollen?

Für die Indoor-Installationen sowie die Lichtshows gilt die 2G-Regelung, das heisst: Der Zutritt zur Lichtshow in der Hofkirche, im Casineum, in der Peterskapelle, in der Meilihalle und in der Raiffeisenbank ist für Besucherinnen und Besucher ab 16 Jahren mit einem gültigen Covid-Zertifikat (geimpft, genesen) erlaubt. Zudem gilt eine Maskentragepflicht. Für den geführten Lilu-Rundgang gilt 3G (geimpft, genesen, getestet). Das Covid-Zertifikat ist nur zusammen mit einem amtlichen Ausweis gültig.

Für die Besichtigung der Lichtinstallationen in der Stadt wird kein Zertifikat benötigt. Die Organisatoren bitten die Besucherinnen und Besucher jedoch, sich an die Hygiene- und Verhaltensregeln des Bundes zu halten und bei hohem Besuchsaufkommen eine Maske zu tragen.

Schicken Sie uns Ihr Lilu-Lieblingsbild Sie sind selber am Lilu unterwegs und machen ein Bild? Schicken Sie uns Ihr Bild. Wir veröffentlichen es in einer eigenen Galerie

Welche speziellen Programmpunkte gibt es?

An vier Abenden wird die Lichtshow «Wonders» in der Hofkirche jeweils mit Livekonzerten kombiniert. Für die musikalische Umrahmung sorgen Musikerinnen und Musiker aus der Schweiz: Heidi Happy (9. Januar), Seven (10. Januar), James Gruntz (12. Januar) und Sina (13. Januar). Die Konzerte beginnen jeweils um 21 Uhr. Abgesagt wurde das Konzert von Courvoisier, Rothenberg und Sartorius.

Wie soll ich ans Lilu Lichtfestival anreisen?

Die Anreise mit dem öffentlichen Verkehr wird dringend empfohlen, denn der Rundgang startet direkt beim Bahnhof Luzern. Dank einer Zusammenarbeit mit SBB Railaway sind an den beiden Lilu-Wochenenden auf ausgewählten Strecken mit Zielbahnhof Luzern erhöhte Sparbillett-Kontingente verfügbar. Diese sind nicht an Lilu-Eventtickets gekoppelt.

Ich bin mit Rollstuhl und/oder Kinderwagen unterwegs, kann ich am Lilu teilnehmen?

Ja, das Lichtfestival ist grundsätzlich barrierefrei. Der Rundgang ist für mobilitätseingeschränkte Personen mit einer leichten Routenanpassung möglich. Bitte beachten Sie, dass die Gassen und Plätze in der Altstadt mehrheitlich aus Pflastersteinen bestehen und allenfalls Hilfe benötigt wird.

Was muss ich sonst noch beachten?

Kleiden Sie sich warm. Auch wintertaugliche Schuhe helfen mit, den teils kühlen Januar-Temperaturen zu trotzen. Zudem gibt es in der Stadt Luzern genügend öffentliche Toiletten. Zusätzlich stellen Restaurants auch ihre «netten Toiletten» zur Verfügung.

Wo erhalte ich noch weitere Informationen?

Alle Infos zum Festival und das ausführliche Programm gibt's auf www.lichtfestival.ch.

Video: René Meier

23 Bilder 23 Bilder Schon einmal in ein Meer aus Farben eingetaucht? Hinter dem Hotel Schweizerhof ist das möglich. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 5. Januar 2022)