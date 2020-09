Mehr Bäume, weniger Parkplätze: So soll das linke Seeufer in der Stadt Luzern künftig aussehen Das Ufer vom Inseli bis zum Werftplatz soll urban gestaltet werden, auf dem Alpenquai wird Bäumen mehr und Autos weniger Platz eingeräumt.

Um Platz für den Velo- und Fussverkehr zu schaffen, ist eine Reduktion der Parkplätze bei der Ufschötti vorgesehen. Bild: Boris Bürgisser, (Luzern, 19. Mai 2020)

Zwischen Oktober 2019 und Juli 2020 loteten drei interdisziplinäre Teams die möglichen Entwicklungen des linken Seeufers in der Stadt Luzern bis 2035 aus. Nun liegen die Empfehlungen des Begleitgremiums vor. Anstoss für diese Planungen waren laut der Stadt Luzern nebst der rasanten Entwicklung des linken Seeufers auch die Initiative «Lebendiges Inseli statt Blechlawine». Mit dieser Initiative sprach sich das Luzerner Stimmvolk 2017 für eine Aufhebung des Carparkplatzes am Inselis aus. Das Beurteilungsgremium hat daraus fünf zentrale Grundsätze für die weitere Planung formuliert.

Alpenquai soll «als grüne Fuss- und Veloachse aufgewertet werden».

Einer der fünf Grundsätze betrifft den Alpenquai. «Auf dem Alpenquai soll eine Verbindungsachse für den Fuss- und den langsamen Veloverkehr entstehen», hält der Stadtrat in seiner Medienmitteilung fest. Das hat Folgen für den motorisierten Individualverkehr:

«Damit der Baumbestand den notwendigen Platz erhält und neue Freiräume geschaffen werden können, ist eine starke Reduktion der öffentlichen Parkfelder notwendig. Dadurch kann der Durchgangs- und Suchverkehr vor allem an schönen Wochenenden reduziert werden.»

Nachfolgend aufgeführt sind die vier weiteren zentralen Grundsätze, die sich gemäss Stadtrat aus der Testplanung ergeben:

Beibehaltung und Stärkung der Nutzungen

«Die bereits heute im Ansatz vorhandene Abfolge von befestigtem Ufer mit Industrie- und Hafenatmosphäre bis naturnah gestalteten Uferlandschaften soll erhalten und die Identitäten und Eigenarten der Teilräume sollen verstärkt werden», so der Stadtrat. Das Ufer vom Inseli bis zum Werftplatz solle sich durch «eine urbane Gestaltung und hohe Nutzungsintensität auszeichnen». Ab dem Werftplatz soll die Gestaltung und Nutzung verstärkt «auf Naherholung, Gewässerschutz und Biodiversität fokussieren». Zwischen Motorboot- und Segelboothafen sind ökologische Massnahmen zur Schaffung neuer Ufer- und Gewässerlebensräume vorgesehen.

Den Werftplatz zu einem urbanen Begegnungsort umgestalten

Ein neu angeordneter Werftplatz beim technischen Sporn hat gemäss Stadtrat eine zentrale Rolle: «Einerseits ist er eine Art Scharnier zwischen der urbanen und der naturnahen Ufergestaltung. Zudem führen viele Wege wie zum Beispiel der geplante Rösslimatthain dorthin.» An diesem Knotenpunkt soll deshalb ein urbaner Platz für Begegnungen geschaffen werden.

Stadtklima optimieren

Für den Umgang mit der zunehmenden Veränderung des Stadtklimas sowie zur Erhöhung der Aufenthaltsqualität sollen die Strassenräume im Tribschenquartier mit Bäumen beschattet werden. Zudem sollen Flächen gezielt entsiegelt sowie mit einem System für das Wassermanagement ergänzt werden.

Um diese Fläche geht es. Bild: PD / Stadt Luzern

Die Werkhofstrasse als zentrale Erschliessungsachse erhalten

Der Werkhofstrasse kommt eine zentrale Rolle bei der Erschliessung des Tribschenquartiers und des Seeufers für den Autoverkehr zu. Eine Busverbindung durch das Quartier drängt sich gemäss Stadtrat für den untersuchten Zeithorizont bis 2035 allerdings vorerst nicht auf.

«Das linke Seeufer präsentiert sich heute als aufstrebendes und dynamisches Stadtgebiet, das sich in den vergangenen Jahren zum Beispiel mit der Citybay spürbar entwickelt hat und in dem sich – wie in der Rösslimatt – weitere Entwicklungen abzeichnen», betont der Stadtrat. Im Rahmen des Entwicklungskonzepts seien nun weitere Fragen zu klären. Etwa: «Wie kann der Werftplatz seiner Scharnierfunktion gerecht werden? Sollen die Gleisanlagen für den Seeverlad der SBB und die Anlieferung der Seekag Seeverlad und Kieshandels AG längerfristig erhalten bleiben?»

Quartier, Anspruchsgruppen und Gewerbe einbeziehen

Ein grosses Anliegen bei der Erarbeitung des Konzepts ist dem Stadtrat, «die Quartierkräfte, Anspruchsgruppen und das ansässige Gewerbe einzubeziehen». Dazu seien zwei Veranstaltungen im Oktober und November 2020 vorgesehen. Ziel ist, das Entwicklungskonzept bis Frühling 2021 abzuschliessen. Es wird die Basis für die Teilprojekte wie beispielsweise den Projektwettbewerb Inseli sein.