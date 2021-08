Littau Auto überschlägt sich nach Kollision mit Lieferwagen – zwei Verletzte Am Mittwochmorgen ereignete sich auf der Renggstrasse in Littau ein Verkehrsunfall zwischen einem Personenwagen und einem Lieferwagen. Beide Fahrzeuglenker verletzten sich und wurden durch den Rettungsdienst ins Spital gefahren.

Kurz nach 11 Uhr war am Mittwochmorgen ein Autofahrer auf der Renggstrasse in Richtung Littau unterwegs. Wie die Luzerner Polizei in einer Medienmitteilung schreibt, kam es aus noch ungeklärten Gründen im Gebiet Hohrüti zu einer Frontalkollision mit einem entgegenkommenden Lieferwagen. Der Personenwagen überschlug sich und kam auf der Seite liegend zum Stillstand:

Bild: Luzerner Polizei

Beide Fahrzeuglenker verletzten sich beim Unfall und wurden durch zwei Teams des Rettungsdienstes 144 ins Spital gefahren. Die Renggstrasse war für die Sachverhaltsaufnahme und die Bergungsarbeiten während rund dreieinhalb Stunden gesperrt. Zudem wurde die Strasse durch eine Putzmaschine des Strasseninspektorates der Stadt Luzern gereinigt. Der Verkehr wurde durch die Feuerwehr der Stadt Luzern örtlich umgeleitet.

Beide Fahrzeuge wurden durch eine Abschleppfirma abtransportiert. Beim Unfall entstand ein Sachschaden von 30’000 Franken. Zur Klärung des Unfallherganges sucht die Polizei Zeugen. Personen, welche den Unfall beobachtet haben und Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 041 248 81 17 zu melden.