Littau Für Stromleitung: Baumfällung beim Schulhaus Rönnimoos Damit im Boden eine Hochspannungs-Freileitung verlegt werden kann, müssen beim Schulhaus Rönnimoos zehn Bäume gefällt werden.

Das Schulhaus Rönnimoos. Bild: Wikimedia

Infolge der Schulhauserweiterung des Rönnimoos 2024 und 2025 haben die Stadt Luzern und CKW vereinbart, die Hochspannungs-Freileitung in Littau zwischen Ruopigen und Oberwil gegen eine Kabelleitung zu tauschen. Wie die Stadt Luzern mitteilt, wird diese dann in den Boden verlegt, wodurch das Quartier an optischer Aufwertung gewinnt.

Auch werden neue Möglichkeiten für den Neubau beim Schulhaus Rönnimoos und für die Bebauung im Gebiet Udelboden und Längeweiher geschaffen, so die Stadt Luzern weiter. Für die Durchsetzung müssen im Juli voraussichtlich zehn Bäume gefällt werden, im Rahmen des Umbaus vom Schulhaus Rönnimoos wieder ersetzt werden. (rad)