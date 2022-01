Littau Zwei Personen nach mutmasslichem Einbruch festgenommen Am Mittwochmorgen wurde der Polizei ein mutmasslicher Einbruchdiebstahl in Littau gemeldet. Die Luzerner Polizei konnte zwei Personen festnehmen.

Um 9 Uhr meldete ein aufmerksamer Passant am Mittwochmorgen, dass in einem Quartier in Luzern, Ortsteil Littau, vermutlich eingebrochen werde. Die Polizei stellte in einer Wohnung zwei Personen und nahm sie fest. Dies schreibt die Luzerner Polizei in einer Medienmitteilung.

Ob die Frau und der Mann sich berechtigterweise in der Wohnung aufgehalten haben, wird derzeit abgeklärt. Die Frau trug einen Rucksack auf sich, in welchem mutmassliches Deliktsgut sichergestellt werden konnte. Die entsprechenden Ermittlungen sind am Laufen. Bei den festgenommenen Personen handelt es sich um eine 28-jährige Portugiesin und einen 34-jährigen Griechen, beide mit Wohnsitz in der Schweiz. Die Untersuchung führt die Staatsanwaltschaft Luzern. (pw)