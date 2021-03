Littering Weniger Littering dank weniger Abfalleimern? Luzern und Kriens wollen neue Güselkonzepte weiterführen Auf der Luzerner Ufschötti sowie bei Krienser Grillplätzen wurden letztes Jahr versuchsweise Güselkübel entfernt. Die Bilanz fällt tendenziell positiv aus.

Die warme Jahreszeit rückt näher. Allmählich nimmt die Zahl der Leute, die sich draussen aufhalten, wieder zu. Ein beliebter Treffpunkt ist diesbezüglich die Luzerner Ufschötti. Entsprechend bleibt dort manchmal auch sehr viel Abfall liegen. Letzten Sommer führte die Stadt einen Pilotversuch durch. Sie entfernte die zahlreichen Abfalleimer und stellte stattdessen vier zentrale Entsorgungsstellen auf, bei denen der Güsel nach PET, Aluminium, Glas und Restmüll getrennt werden konnte.

Eine der letztjährigen Entsorgungsstellen auf der Ufschötti. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 18. Mai 2020)

Für die Wintersaison wurden diese wieder abgebaut und herkömmliche Abfalleimer installiert. Ob dieses Jahr erneut zentrale Entsorgungsstellen aufgestellt werden, gibt die Stadt noch nicht bekannt. Man werde Ende Monat kommunizieren, sagt Sandrine Gisler vom Strasseninspektorat auf Anfrage. Klar ist lediglich, dass aktuell keine Ausweitung des Pilotprojekts auf andere Standorte geplant ist.

Vorbereitungen auf der Ufschötti laufen

Ein Augenschein bei der Ufschötti lässt aber vermuten, dass dort wieder ein spezielles Abfallsystem geplant ist. An den letztjährigen Standorten der Entsorgungsstellen laufen Vorbereitungsarbeiten, wobei noch nicht klar ersichtlich ist, wofür.

Den letztjährigen Pilotversuch hat das Strasseninspektorat ausgewertet, die Bilanz fällt grundsätzlich positiv aus, sagt Gisler. «Das Trennverhalten der Fraktionen PET, Aluminium und Glas war sehr gut. Mit zunehmender Dauer des Pilotprojekts wurde der Anteil an Fremdfraktionen immer kleiner.» So nahm der Anteil von Nicht-PET-Güsel in den PET-Behältern von anfänglich 16 auf 10 Prozent ab, wie regelmässige Kontrollen gezeigt hätten. Dieser Prozentsatz sei tief genug, um die Stoffe rezyklieren zu können. Ein Teil der Fehlwürfe wird jeweils von Mitarbeitenden des Strasseninspektorats aussortiert und richtig entsorgt. Der Anteil von PET, Alu und Glas im Restmüll sei von 34 auf 15 Prozent gesunken. Gisler:

«Es gab also mit zunehmender Dauer des Projekts eine Lernkurve.»

Wünschenswert wäre auch gewesen, dass die Abfallmenge, die auf der Wiese liegen bleibt, grundsätzlich sinkt. Hier habe man im Vergleich zu den Vorjahren jedoch keinen Unterschied festgestellt, so Gisler. «Das Hauptziel, dass die Leute den Abfall vermehrt trennen, wurde aber erreicht.»

Kriens: Probleme mit Littering bei Feuerstellen

Ebenfalls einen Versuch in Sachen Littering startete die Stadt Kriens. Weil dort jeweils übermässig viel Güsel liegen blieb, entfernte sie im letzten Sommer Abfalleimer bei Grillstellen im Wald.

So sah es letztes Jahr teilweise in Krienser Wäldern aus. Bild: Stadt Kriens

Auch hier fällt die Bilanz tendenziell positiv aus. «Auf dem Sonnenberg bleibt seither deutlich weniger Abfall am Boden liegen», sagt der Krienser Bau- und Umweltvorsteher Maurus Frey (Grüne). Exakte Zahlen habe man zwar nicht, doch das Werkhof-Team stelle diese Tendenz klar fest. «Wir müssen nun weiter beobachten, wie sich die Situation entwickelt, wenn es wärmer wird.»

Im Schachenwald sei man «mehrheitlich zufrieden». Dort werde teilweise immer noch Güsel, etwa Hundekotsäcke, an den Stellen liegen gelassen, an denen sich früher ein Abfalleimer befand. «Je näher man sich am Siedlungsgebiet befindet, desto tiefer ist die Akzeptanz für die Massnahme», sagt Frey. «Dort haben die Leute den Anspruch, dass genügend Möglichkeiten zur Abfallentsorgung im öffentlichen Raum vorhanden sind. Ausserhalb verstehen sie eher, dass man selbst für die Entsorgung zuständig ist.» Er betont: «Es geht dabei nicht darum, den Service public abzubauen, sondern neue Ansätze auszuprobieren, um das Litteringproblem zu mindern.» Das System soll grundsätzlich weitergeführt werden, im Schachenwald seien allenfalls noch Anpassungen nötig.