Live Live aus Hitzkirch: Der Ticker zum Innerschweizer Gesangsfest Am letzten der drei Festtage geben die Chöre in Hitzkirch noch mal alles. Am Nachmittag werden sie für ihre Leistungen geehrt. Kilian Küttel

10:46 Uhr

Der Chor aus dem Kanton Neuenburg im Video.

10:30 Uhr

Das Publikum ist bereit für den Chorale la Côtière-Engollon Vilars.

10:27 Uhr

Vor der Aula warten die gespannten Zuhörer auf den nächsten Vortrag. Bald ist Einlass.

10:21 Uhr

«Froid am Senge»: Dies das Motto des Innerschweizer Gesangsfests. Soeben ging der Festgottesdienst in der Pfarrkirche zu Ende.

10:15 Uhr

Zum Auftakt noch ein paar Impressionen vom gestrigen Tag. Klicken Sie sich doch als Vorgeschmack einmal durch unsere Bildergalerie!

10:00 Uhr

Guten Tag und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zum letzten Tag des Innerschweizer Gesangsfestes in Hitzkirch!



Die Chöre sind am dritten Festtag bereits wieder seit 9 Uhr in der Aula und dem Pfarreiheim inbrünstig am singen. Ob sich die langen Öffnungszeiten der Bar auf ihre Leistungen auswirken? Gemäss Veranstaltungswebseite war diese gestern bis am Morgen um 7 Uhr geöffnet.

Ab 12 Uhr werden sich die Sängerinnen und Sänger zum Bankettessen begeben dürfen.

Um 14 Uhr folgt dann der grosse Festakt, wo die Gesangsvereine für ihre Leistungen prämiert werden. Regierungsrat Reto Wyss und Ständerat Damian Müller werden dabei Festreden halten.

Lesen Sie hier bereits alles Wissenswerte zum grossen Gesangsfest: