Live Live-Ticker: Luzerner Kantonsrat startet in die Klima-Sondersession Für den heutigen Tag hat sich das Parlament eine grosse Traktandenliste vorgenommen. Die Sondersession steht ganz im Zeichen der Umwelt-Themen. Nicht weniger als 59 Vorstösse sollen heute beraten werden. Flurina Valsecchi/Alexander von Däniken

09:57 Uhr

SP-Fraktionssprecher Hasan Candan (Luzern): «Uns läuft rasend schnell die Zeit davon. Wir müssen jetzt und heute handeln.» Er lobt: Auf Druck von SP/Grüne/GLP habe die Regierung nun diese Sondersession anberaumt.

Die Regierung wolle bis 2021 einen Klimabericht erarbeiten. Candan kritisiert nun, dass die Regierung deshalb alle Massnahmen, die schon früher zur CO2-Reduktion greifen könnten, ablehnt. Es müssten auch unliebsame Massnahmen umgesetzt werden. Allein auf die Eigenverantwortung zu setzen, genüge nicht.

09:54 Uhr

Eine kleine Anekdote aus dem Rat:

«Was wir heute auf der Traktandenliste vorfinden, ist alter Wein in alten Schläuchen», sagt SVP-Sprecher Pius Müller (Schenkon) in der Eintretensdebatte, und zeigt damit, was seine Fraktion von den meisten Vorstössen hält.

FDP-Sprecher Ruedi Armein antwortete in seinem Auftaktreferat prompt und meinte an Müllers Adresse: «Manchmal muss man auch erkennen, wenn es sich um neuen Wein handelt.»

09:41 Uhr

FDP-Fraktionssprecher Ruedi Amrein (Malters): Seine Partei wolle sich gemeinsam mit den anderen Kräften für die Klimapolitik einsetzen. Die FDP nehme die Anliegen insbesondere der jungen Generation sehr ernst. Allerdings wolle die FDP keine Hauruckübungen, diese seien nachhaltig nicht zu bewältigen.

Von kantonalen Sololäufen hält Amrein wenig. Wir wollen kleine Schritte, aber diese wollen wir besser umsetzen. Auch er appelliert an die Eigenverantwortung. Gefördert werden sollen mehr Anreize zum Klimaschutz und mehr Lösungen, die auf Eigeninitiative entstehen.

09:31 Uhr

SVP-Fraktionssprecher Pius Müller (Schenkon): Die Schweiz verursache lediglich eine Promille des jährlichen, weltweiten CO2-Ausstosses. Deshalb dürfe die Schweiz nicht der Klimahysterie verfallen. Die Herausforderungen im Klimabereich seien ein globales Problem, die auch global gelöst werden müssten.

Man solle das Klimaproblem aber auch in der Schweiz und somit in Luzern anpacken, aber man dürfe dafür nicht alle anderen Bereiche vergessen, wie etwa die Sicherheit, Wirtschaft etc. Ökologische Massnahmen müssten denn auch finanzierbar sein. Die Schweiz solle in diesem Bereich als Forschungsstandort gestärkt werden, und sich somit auch für Firmen interessant machen.

«Wir kümmern uns in der Klimapolitik um kantonale Themen, wir machen nicht Weltpolitik. Nur so bleiben wir unserem Ziel treu», so Müller. Mit Themen, die bereits auf nationaler Ebene in Bern diskutiert würden, solle das Luzerner Parlament nicht auch noch lange bereden. Er lobt das Bestreben der Luzerner Regierung, in einem Planungsbericht die Umweltanliegen gebündelt anzupacken.

09:19 Uhr

Es reden die Fraktionssprecher. Den Anfang macht Michael Kurmann (CVP, Dagmersellen). Die CVP setze sich konsequent für den Schutz der Umwelt ein. Jung und Alt müssten allerdings auch einsehen, dass man das eigene Verhalten entsprechend anpassen müsse. So appelliert er auch an die Eigenverantwortung.

Eine nachhaltige Klimapolitik sei anspruchsvoll. Unter anderem sei der CO2-Ausstoss zu senken. Von einer Verbotspolitik halte seine Partei wenig, biete nun Hand zu konstruktiven Lösungen.

09:10 Uhr

Gleich mehrere Anfragen werden im Schnelldurchgang erledigt. Die Antworten des Regierungsrats reichen den Verfassern der betreffenden Vorstösse aus. Es kommt hierfür zu keiner Diskussion.

09:01 Uhr

Ratspräsident Josef Wyss eröffnet die Sondersession. Und appelliert schon mal an die Parlamentarier, sie an die Sitzungsdisziplin und an die möglichst kurze Redezeit zu halten. Er sagt: «Die bleibendsten und wirksamsten Debatten sind nicht immer die längsten.»

Urs Marti (CVP, Zell) wird als Ratsmitglied vereidigt.

08:57 Uhr

Umweltaktivisten «begrüssen» die Kantonsräte vor dem Luzerner Regierungsgebäude.

08:55 Uhr

Sehr geehrte Damen und Herren, wir begrüssen Sie zur heutigen Kantonsrats-Sondersession. Uns erwartet die Diskussion über 59 Vorstösse - alle drehen sich rund ums Thema Klima. Um 9 Uhr eröffnet Ratspräsident Josef Wyss die Debatte.