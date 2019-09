LKW fährt auf der A2 in Rothenburg in Mittelleitplanke: je eine Fahrspur gesperrt Am Dienstagmorgen ereignete sich auf der Autobahn A2 in Fahrtrichtung Norden ein Selbstunfall mit einem Sattelschlepper. Verletzt wurde niemand.

Der Lenker ist mit einem Sattelschlepper in die Mittelleitplanke gefahren. (Bild: Luzerner Polizei)

(fmü) Der Unfall ereignete sich am Dienstagmorgen auf der Autobahn A2 in Fahrtrichtung Norden kurz nach 10.30 Uhr. Auf der Höhe von Rothenburg ist ein 59-jähriger Fahrzeuglenker mit einem Sattelschlepper in die Mittelleitplanke gefahren. Das schreibt die Luzerner Polizei in einer Mitteilung. Sie geht von einem technischen Defekt am Fahrzeug aus. Die Abklärungen dazu laufen. Verletzt wurde niemand.

Je eine Fahrspur ist in beide Richtungen wegen Bergungs-, Reparatur- und Aufräumarbeiten voraussichtlich bis zum Abend gesperrt.