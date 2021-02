Luzern Das Verkehrshaus ist bereit für die Wiedereröffnung am Montag Ab dem 1. März dürfen unter anderem Museen wieder öffnen. Das Verkehrshaus nutzt diese Gelegenheit – wenn auch das Filmtheater und das Planetarium weiter geschlossen bleiben. Die Gastronomie bietet ein Take-Away-Angebot an.

Ab dem 1. März gibt es im Verkehrshaus eine Ausstellung zum Thema Höchstleistung am Berg. Bild: PD

(pw) Zur Wiedereröffnung wartet das Verkehrshaus mit einigen neuen Attraktionen auf, wie es in einer Medienmitteilung heisst. So gibt es Ausstellungen zu Treibstoffen der Zukunft, dem Traumberuf der Pilotin oder des Piloten, zu Höchstleistungen am Berg und zu Kunststoff Plastik. Währenddessen bleiben das Filmtheater und das Planetarium weiterhin geschlossen. Die Gastronomie bietet ein Take-Away-Angebot an.