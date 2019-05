Loredana bricht ihr Schweigen – und kündigt eine Pressekonferenz aus dem Kosovo an Am Donnerstagmittag ist die Luzerner Rapperin Loredana Zefi laut mehreren Medienberichten in den Kosovo geflogen. Nun hat sie sich via Instagram zu Wort gemeldet.

Loredana und ein Screenshot ihrer Insta-Story. (Bild: instagram.com/loredana)

(tam/mlu) Loredana Zefi hat Ärger am Hals: Die Luzerner Rapperin soll daran beteiligt gewesen sein, von einem Ehepaar mehrere hunderttausend Franken ertrogen zu haben. Nach einer kurzen Festnahme am Dienstag ist sie mittlerweile wieder auf freiem Fuss.



Am Donnerstagmittag ist Loredana laut mehreren Medienberichten in den Kosovo geflogen, nun hat sie sich via Instagram zu Wort gemeldet. Sie kündigt eine Pressekonferenz an, die sie um 12 Uhr im Hotel Emerald in Pristina geben werde:

Ankündigung der Pressekonferenz auf Albanisch: (Bild: instagram.com/loredana)

Mit dabei: Ihre beiden Anwälte Tomë Gashi und Artan Sadiku. Die Pressekonferenz stehe «im Zusammenhang mit der aktuellen Medienberichterstattung».

Hier soll die Medienkonferenz stattfinden: Hotel Emerald in Pristina. (Bild: PD)

Wegen Verdacht auf Betrug festgenommen

Die Luzerner Kantonspolizei hatte die 24-jährige Zefi am Dienstagabend bei ihrem Wohnsitz in der Stadt Luzern wegen Verdachts auf Betrug festgenommen festgenommen. Nach mehreren Befragungen wurde sie aber wieder freigelassen. Der Vorwurf: Zefi soll gemeinsam mit ihrem Bruder ein Walliser Paar um mehrere Hunderttausend Franken erleichtert haben. Es gilt die Unschuldsvermutung.



Einem SRF-Bericht zufolge bestätigte Kefis Anwalt, dass die Rapperin der geschädigten Familie inzwischen 350.000 Franken als Schuldentilgung für ihren Bruder angeboten habe. Zwischen den beiden Parteien liefen Einigungsverhandlungen.



Crowdfunding für das betrogene Ehepaar



Nun hat eine Nutzerin namens Bianca eine Crowdfunding-Kampagne für das Ehepaar aus dem Wallis gestartet, das der Rapperin und ihrem Bruder offenbar zum Opfer wurde. Auf wemakeit.com sammelt sie Spenden für die inzwischen hoch verschuldeten Leute. Fast 5000 Franken sind schon zusammen gekommen.

Loredana Kefis Bruder hatte zunächst Kontakt im Internet zur Ehefrau Petra Z. hergestellt und behauptet, er brauche dringend Geld für eine lebenswichtige Operation. Z. lieh es ihm. Als sie es nicht zurückerhielt, gab sich Loredana Kefi den Berichten zufolge selbst als Anwältin aus, die behauptete, sie wolle das Geld zurückholen. So betrug sie das Ehepaar offenbar um weitere 700'000 Franken.